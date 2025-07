Anticipazioni La notte nel cuore per la prossima puntata in onda il 3 agosto 2025, in prima serata su Canale 5: Sevilay è una furia!

Di puntata in puntata le emozioni non conoscono sosta e gli appassionati sono già proiettati verso le anticipazioni La notte nel cuore per la prossima puntata del 3 agosto 2025, come sempre su Canale 5. Gli ultimi risvolti della trama hanno lasciato con il fiato sospeso i fan del dezi turco che attendono con ansia il momento di un’ulteriore svolta; proprio l’appuntamento della prima domenica di agosto potrebbe rivelarsi cruciale per il destino di alcuni protagonisti; fari puntati su Cihan e Semet e in particolare su quest’ultimo.

Le anticipazioni La notte nel cuore per la prossima puntata del 3 agosto 2025 partono proprio dall’annuncio più sconvolgente: Semet convocata una conferenza stampa, rompe gli indugi e comunica pubblicamente la sua volontà di porre fine al suo matrimonio e ultimare il divorzio da sua moglie. Nel frattempo, Tahsin metterà alle strette Cihan e Samet; entrambi sono convinti che sia venuto a conoscenza dei corposi debiti contratti ma la verità sarà ancora una volta spiazzante.

Sevilay tenta di uccidere Hikmet e Samet! Anticipazioni La notte nel cuore prossima puntata 3 agosto 2025

“Sei guarito dal cancro da due anni”, Tahsin rivela a Samet di essere venuto a conoscenza delle sue reali condizioni di salute; per quanto avrebbe voluto che non emergesse tale risvolto, si mostrerà sollevato che non sia invece venuto a conoscenza degli enormi debiti che attanagliano lui e Cihan.

Le anticipazioni La notte nel cuore per la prossima puntata del 3 agosto 2025 proseguono con ulteriori colpi di scena. Nihayet crolla parlando con Sevilay e rivela per la prima volta di essere stata adottata; la reazione è furiosa, prende un coltello e minaccia di uccidere prima Hikmet e poi Samet. La situazione potrebbe capitolare in maniera drastica ma forse proprio Nihayet sa come riportare la calma. Ma le emozioni non finiscono qui, qualcuno scoprirà di essere in dolce attesa… Melek!

