Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 4 novembre 2025 su Canale 5: Cihan finisce in manette ma qualcosa non convince Tahsin…

Quando si tratta di raccontare le anticipazioni La Notte nel Cuore, la garanzia è come sempre la tensione scandita da innumerevoli colpi di scena. Per la prossima puntata – in onda il 4 novembre 2025 – c’è un punto cruciale relativo al tentato omicidio ai danni di Tahsin. C’è un nome su tutti che unisce i sospetti ma, il diretto interessato, dubita fortemente che sia realmente lui l’artefice del gesto. Nel frattempo, le ripercussioni sul matrimonio tra Cihan e Melek saranno sconvolgenti.

Si parte da una scoperta scottante di Sumru a proposito dell’arma che avrebbe utilizzato Tahsin. La pistola sembrava introvabile ma, a quanto pare, si trova invece ben nascosta dalla sua guardia del corpo, Serhat. Intervengono immediatamente le forze dell’ordine che cercano così di riprendere le indagini partendo proprio da questo punto di svolta. Nel frattempo, non si può ignorare l’arrivo del giorno più importante: il matrimonio tra Melek e Cihan.

Matrimonio guastato e Cihan in manette… Anticipazioni La Notte nel Cuore prossima puntata 4 novembre 2025

Come raccontano le anticipazioni La Notte nel Cuore per la prossima puntata del 4 novembre 2025, sarà tutt’altro che tranquillo il ‘backstage’ delle nozze. Sumru e Tahsin hanno un unico obiettivo; impedire che Nuh cerchi in qualche modo di partecipare alla cerimonia. Quest’ultima, ovviamente, ignora l’ammonimento; non sarà lei però a guastare la bellezza del momento bensì l’arresto di Cihan che lascerà tutti di stucco. Improvvisamente l’irruzione delle forze dell’ordine proprio per ammanettare il ragazzo.

Per Cihan sarà fondamentale trovare il modo di giustificare la sua innocenza, forte anche del fatto che il primo a dubitare della sua colpevolezza è proprio Tahsin. Le anticipazioni La Notte nel Cuore per la puntata del 4 novembre 2025 proseguono con i dubbi di quest’ultimo che deciderà di recarsi proprio sul luogo dove è stato sparato per cercare di lasciare ai rigori di riaffiorare. Sarà proprio in quel momento che come un flashback vedrà la verità: è stato Serhat a premere il grilletto!