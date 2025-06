La notte nel cuore, anticipazioni puntata 27 giugno 2025: perché va in onda oggi 27 giugno, saltano le nozze tra Sevilay e Cihan mentre Nuh...

Anticipazioni La notte nel cuore, puntata di questa sera 27 giugno 2025: cresce la preoccupazione per Nuh

È tutto pronto per una nuova puntata della dizi turca con protagonisti Sumru e i gemelli Melek e Nuh che andrà in onda eccezionalmente questa sera, venerdì 27 giugno 2025, sempre in prima serata su Canale 5. E dalle anticipazioni La notte nel cuore si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti mozzafiato tra matrimoni che saltano, attentati che sconvolgono i protagonisti, bugie, segreti e verità nascoste che appassioneranno sempre di più i telespettatori.

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni La notte nel cuore della puntata di questa sera, 27 giugno 2025, si scopre che Bunyamin sarà costretto a porgere le sue scuse a Sevilay e Cihan per averli offesi, lui negherà di averlo fatto ma sarà costretto a scusarsi perché i Sansalan hanno minacciato di licenziarlo se non lo avesse fatto. Lo scontro, tuttavia, non troverà una tregua perché Cihan non accetterà le scuse. Nel frattempo cresce la preoccupazione per Nuh che rischia di finire in prigione con l’accusa di omicidio.



La notte nel cuore anticipazioni puntata di oggi: salta il matrimonio tra Sevilay e Cihan

Le anticipazioni La notte nel cuore della puntata del 27 giugno continuano con un clamoroso colpo di scena: salta il matrimonio tra Sevilay e Cihan. Nuh, accusato di aver provocato un incidente mortale, verrà scagionato grazie all’aiuto di Cihan che contatterà un ottimo avvocato per farlo uscire di prigione. Nel frattempo fervono i preparativi per le nozze tra Sevilay e Cihan tra ansie e preoccupazioni, mentre Nuh e Melek non riusciranno a rassegnarsi all’idea che i due si sposino.



Cihan riuscirà a convincere Melek a fare un giro in mongolfiera ed il feeling e le attenzioni tra i due cresceranno sempre di più. Nel frattempo arriverà il fatidico giorno delle nozze, ma durante la cerimonia Sevilay si rifiuterà di sposare Cihan, le loro nozze dunque salteranno ed il motivo è presto detto, la giovane è convinta che il matrimonio sia stato architettato dalla madre Hikmet per i loro interessi. Melek correrà immediatamente ad avvisare Nuh ed i più sopresi ma soprattutto felici per la notizia saranno i due gemelli.

Agguato alla villa, anticipazioni puntata di oggi: perché La notte nel cuore va in onda oggi

E poi ancora dalle anticipazioni La notte nel cuore sulla puntata di questa sera si scopre che ci sarà un agguato nella villa dei Sansalan che verrà colpita da una raffica di colpi ma per fortuna non ci saranno morti o feriti. Si scoprirà in seguito anche chi c’è dietro l’attacco: Tahsin. Nel frattempo, con disappunto di Sumru, Melek e Cihan saranno sempre più vicini mentre Nuh accompagnerà Sevilay nella sua città natale.

Svelate tutte le anticipazioni più importanti non resta che rivelare perché La notte nel cuore va in onda questa sera, 27 giugno 2025. In vista dell’estate Canale5 ha stravolto la sua programmazione, Tradimento è stata sospesa per tornare poi a settembre mentre la dizi turca con protagonisti Nuh e Melek si sposterà dalla serata di domenica a quella del venerdì. Andrà in onda sempre a partire dalle 21.35 circa su Canale 5 ma è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.