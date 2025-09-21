La notte nel cuore torna la settimana prossima, domenica 28 settembre, con una nuova puntata: Nuh e Sevilay sono in grave pericolo

La notte nel cuore, anticipazioni del 28 settembre: pericolo per Nuh e Sevilay, Melek in attesa…

E’ già partita la caccia alle anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore. I fan della serie televisiva turca vogliono scoprire cosa accadrà ai protagonisti, con tanti interrogativi che stanno tenendo il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso. Ebbene, le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, rivelano che Nuh e Sevilay sono in grave pericolo. I due rischiano la vita, dopo che la loro auto si incaglia sull’orlo di un precipizio. Ogni piccolo movimento potrebbe rivelarsi letale e farli precipitare in un burrone. Riusciranno a salvarsi? La paura, inevitabilmente, sembra prendere il sopravvento.

Nel frattempo, Cihan elabora un piano per fermare Esat e metterlo alle strette. Melek, invece, è pronta a sottoporsi alla visita di controllo dal ginecologo per assicurarsi che la gravidanza proceda nel migliore dei modi. Sevilay, ormai fuori pericolo, decide di starle vicino e non lasciarla sola, accompagnandola e sostenendola passo passo. Insomma, una puntata imperdibile, ricca di emozioni e tensione.

La notte nel cuore, ecco le anticipazioni della prossima puntata: il piano di Chian per fermare Esat

La notte nel cuore torna quindi domenica 28 settembre con una nuova puntata che si preannuncia piena di suspense e colpi di scena. Cihan, sempre più determinato a ritrovare Esat, decide di bloccare il suo conto bancario e la carta di credito, cercando di incastrarlo una volta per tutte. Appuntamento dunque per domenica prossima 28 settembre, sempre in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.40 circa.

I nuovi episodi cominceranno, come di consueto, dopo il programma di approfondimento sportivo Pressing e termineranno intorno a mezzanotte. Per i telespettatori è partito il conto alla rovescia, a testimonianza dell’alto interesse nei confronti della fiction che la settimana scorsa ha ulteriormente consolidato il suo gradimento con uno share vicino al 17%.