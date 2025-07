Dopo lo stop di domenica scorsa La notte nel cuore raddoppia andando in onda questa sera, martedì 15 luglio e domenica 20 luglio 2025 con due puntate ricca di pathos e risvolti spiazzanti. Le anticipazioni La notte nel cuore per la puntata di questa sera in onda a partire dalle 21.30 circa su Canale 5, infatti, svelano che ci sarà un duro scontro tra Esat e Nuh. Il primo, ospite a cena dai Sansalan affronterà il giovane accusandolo di averlo abbandonato in mezzo al nulla e poi intimerà di rivelare la sua verità identità e proprio in quel momento Sumru rimarrà vittima di un grave malore e verrà trasportata d’urgenza in ospedale: morirà?

Anticipazioni La notte nel cuore puntata di oggi 15 luglio 2025: Sumru finisce in ospedale

Entrano sempre più nel vivo le trame che vedono coinvolti i gemelli Nuh e Melek e la loro vendetta nei confronti della madre Sumru colpevole di averli abbandonati quando erano ancora in fasce. Dalle anticipazioni La notte nel cuore della puntata di oggi, martedì 15 luglio 2025, si scopre che nel primo episodio ci sarà un duro scontro tra Esat e Nuh. Esat interromperà all’ora di cena a casa dei Sansalan è si scaglierà come una furia contro il giovane dicendosi convinto che nasconda qualcosa. A questo punto Nuh chiamerà in causa Sumru e dirà alla donna di rispondere lei a queste domande creandole, ovviamente, tantissimo imbarazzo.

La situazione si farà sempre più tesa fino a che Sumru si sentirà male, avrà un svenimento e cadrà a terra sbattendo violentemente la testa. Ricoverata in ospedale finirà in terapia intensiva, Sumru morirà ne La notte del cuore? E non è tutto perché dalle anticipazioni La notte nel cuore si apprende anche Hikmet comincerà ad avere dei seri dubbi sui gemelli e partirà per Aksu per scoprire chi siano, tornerà con tutte le risposte alle sue domande: Nuh e Melek sono i figli di Sumru che ha abbandonato ancora in fasce e che sono tornati per vendicarsi della madre fino a distruggerla completamente. Nel frattempo arriveranno buone notizie dall’ospedale con Sumru che si risveglierà.

Nuh e Melek smascherati: la loro situazione si complica: anticipazioni La notte nel cuore

E poi ancora dalle anticipazioni La notte nel cuore della puntata di oggi, 15 luglio 2025, si apprende che Melek e Nuh continueranno a sperare che Sumru riveli a tutti di essere la loro madre e li riconosca pubblicamente tuttavia la donna non riuscirà a trovare il coraggio per farlo. Non sanno però che Hikmet ha scoperto il loro segreto e che presto verranno smascherati. Nel frattempo Cihan non vorrà più continuare con la farsa e comunica al padre la sua intenzione di divorziare da Sevilay. Il giovane del resto è innamorato di Melek ed è con lei che vuole passare il resto della sua vita.

Samet proporrà a Tahsin di diventare socio e lui accetterà, si tratterà di un modo per evitare la bancarota. I guai per i gemelli continueranno, non solo il loro segreto è stato scoperto dalla persona sbagliata ma Esat cercherà ancora vendetta contro di Nuh e organizzerà un agguato. Il ragazzo finirà vittima del suo fratellino minore e chiederà aiuto a Tahsin per fargliela pagare Tahsin accetterà di aiutarlo ma ad una condizione: sapere tutto sul passato suo e della sorella. Cihan assumerà Melek come sua assistente personale nonostante Samet si opponga mentre Nuh metterà in atto il suo piano contro Esat: lo rapirà e lo fa rinchiudere in un capannone per dargli una bella lezione.

La notte nel cuore quando va in onda e come e dove vederla in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni La notte del cuore più importanti e salienti della puntata di oggi 15 luglio 2025 non resta che ricordare che la dizi turca va in onda ogni domenica sera a partire dalle 21.30 circa su Canale 5 ma nelle ultime settimane ha avuto una programmazione ballerina per lasciare spazio alle partite del Mondiale per Club. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity e recuperare tutti gli episodi dopo la messa in onda.