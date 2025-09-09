La notte nel cuore, anticipazioni puntata di oggi 9 settembre: Sumru uccide Gurcan, Cihan ama ancora Melek e ritira la denuncia contro di lei

Continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 le vicende di Melek, Nuh, Sumru e tutti gli altri protagonisti della dizi turca. E dalle anticipazioni La notte nel cuore della puntata di oggi, mercoledì 9 settembre 2025, si scopre che cosa succederà a tutti i personaggi. Al centro delle trame del primo episodio ci sarà Melek, in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Cihan, la madre Sumru finalmente riuscirà a farle visita grazie all’aiuto di Tashin e tra le due ci sarà un toccante confronto. Melek rivelerà sia alla madre che al fratello Nuh di essere incinta e di voler tenere il bambino e, dopo un iniziale tentennamento, entrambi le diranno che accettano la sua decisione.

Le anticipazioni La notte nel cuore svelano che Bunyamin scoprirà che Melek è incinta ascoltando la conversazione di due infermieri e l’uomo correrà subito ad avvisare Cihan che a sua volta, resosi conto di essere ancora innamorato della giovane nonostante tutto, andrà dal procuratore per ritrattare la sua deposizione e scagionare Melek. Cihan è ancora innamorato di Melek e ritirerà la denuncia per farla scagionare. Melek sarà liberà mentre Cihan dovrà a fare i conti con Samet e la sua ira. Inoltre Cihan cercherà un contatto con Melek ma la giovane glielo negherà. Nel frattempo Nuh, pur avendo accettato la gravidanza della sorella, mostrerà segni di agitazione.



Sumru uccide Gurcan per difendersi: anticipazioni puntata di oggi La notte nel cuore, 9 settembre 2025

Le anticipazioni La notte nel cuore della puntata di oggi 9 settembre 2025 svelano che al centro delle trame del secondo episodio ci sarà Sumru. Andando con ordine Tahsin, ormai fedele alleato dei gemelli e di Sumru, organizzerà un fugace incontro tra Sevilay e Nuh. Nel frattempo Cihan si recherà da Melek e le confesserà tutto il suo amore ma lei lo respingerà dichiarandosi pentita di avergli concesso fiducia e di essere convinta di aver fatto bene a colpirlo. A sua volta Cihan quando andrà a casa sfogherà tutta la sua frustrazione contro Sevilay che invece gli chiederà il divorzio.



Sul finire dell’episodio ci sarà un drammatico colpo di scena, Sumru sarà sempre più vittima delle avance di Gurcan e durante l’ennesima molestia la donna lo allontanerà ma nel farlo lo spingerà forte facendolo cadere a terrà. L’uomo batterà violentemente la testa e morirà sul colpo. Gurcan muore ucciso da Sumru ma in soccorso della donna arriverà ancora una volta Tahsin. Ed infine dalle anticipazioni La notte nel cuore della puntata di oggi 9 settembre 2025 si scopre che Sumru racconterà a Tashin della violenza subìta dal padre di Nuh e Melek ed il figlio ascolterà la conversazione…

Quando va in onda La notte nel cuore e come vederla in tv e in diretta streaming

Dopo aver rivelato nel dettaglio le anticipazioni la notte nel cuore di oggi non resta che ribadire che anche questa settimana ci sarà il doppio appuntamento il martedì e la domenica e dunque la prossima puntata andrà in onda domenica 14 settembre sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e sempre sul catalogo è possibile rivedere tutte le puntate già trasmesse.