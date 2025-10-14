La notte nel cuore cambia giorno, Buongiorno Mamma 4 cancellata: salta nuova stagione e Mediaset cambia tutto: variazioni palinsesto

Buongiorno Mamma 4 cancella: non ci sarà la fiction con Raoul Bova, salta la nuova stagione

Buongiorno Mamma 4 non si farà, quello che fino a pochi giorni fa sembrava un probabile adesso si è trasformato in una cancellazione quasi certa, manca ancora l’annuncio ufficiale ma non sembrano esserci dubbi che la fiction con protagonista Raoul Bova non avrà un’altra stagione. Il clamoroso crollo negli ascolti delle puntate trasmesse assestati su una media del 14.7% di share, sin dalla prima puntata è un dato deludente, considerando che la precedente stagione era partita dal 21.2% e si era chiusa al 19%.

Cosa non ha funzionato in Buongiorno Mamma 3? Il motivo principale del flop della fiction è sicuramente da ricercarsi nella morte della protagonista, la morte della Mamma del titolo Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, dopo due stagioni nelle quali aveva già affrontato drammi di ogni tipo, un lungo coma e le sue conseguenze ha deluso il pubblico che scoraggiato e tradito ha abbandonato la visione. A mettere un definitiva pietra sopra il futuro di Buongiorno Mamma è stata poi la sceneggiatrice Michele Straniero che a Fanpage.it: “Non so ancora rispondere perché anche noi stiamo aspettando di sapere i risultati.” E risultati non sono stati quelli sperati.



La notte nel cuore cambia giorno: Mediaset punta tutto sulle soap turche

Buongiorno Mamma è finito e la prossima stagione non si farà, Mediaset dunque ha dovuto modificare il proprio palinsesto e per tale motivo questa sera andrà in onda nuova puntata de La notte nel cuore, la dizi turca continua con il suo doppio appuntamento settimanale ma questa volta verrà trasmessa oltre alla domenica sera anche di martedì. E non è tutto, Mediaset continua a puntare tutto sulle soap turche, garanzia di successo a basso costo e per questo sono in arrivo delle nuove dizi. Nel frattempo per quanto riguarda le anticipazioni La notte nel cuore di oggi, Melek e Cihan decideranno di parlare con le rispettive famiglie per proporre loro una tregua ma durante la cena della pace Nuh riceverà una telefonata da Serhan che lo metterà in guardia riguardo al pericolo che corre Tahsin: la sua automobile è stata trovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma lui è scomparso.