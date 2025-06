La notte nel Cuore non va in onda ad agosto: ecco perché, il cambio di programmazione…

Cambio di programmazione per la soap opera turca La notte nel cuore. Lo sceneggiato si fermerà nel mese di agosto, nonostante gli ottimi ascolti che facevano presagire una presenza fissa nel palinsesto di Canale 5. Evidentemente a Mediaset hanno altre idee e, nel periodo clou dell’estate, La notte nel cuore si prenderà una piccola vacanza. E’ bene infatti non sprecare episodi in uno dei momenti in cui gli italiani sono meno attaccati al televisore. E allora anche La notte nel cuore si ferma per qualche settimana e non sarà più in programmazione il prossimo agosto.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 9 giugno 2025/ Bacio tra Oltan e Ipek, Mualla si arrende con Oylum

La soap opera turca, ricordiamo, vanta ben trentaquattro puntate dalla durata di oltre due ore, che in Italia andranno a conclusione soltanto con il prossimo autunno. Tornando alla questione della programmazione, le nuove attesissime puntate non troveranno spazio nella fascia serale domenicale. Almeno non nel mese di agosto.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 8 giugno 2025/ Sezai accusa la figlia Ipek di essere un'assassina

La notte nel Cuore, gli ascolti promettono bene: battuto pure Makari 3

Sul fronte degli ascolto, La Notte nel cuore è partita nel migliore dei modi su Canale 5, confermando il trend positivo delle serie turche. Gli ascolti delle prime puntate sono stati più che positivi, basti pensare che nella prima puntata sono stati sfiorati i due di spettatori su Canale 5, mentre la seconda puntata ha superato, in media, i due milioni di spettatori, con uno share medio del 15,70%.

Non male per la nuova serie turca di Canale 5 che, in queste settimane ha fatto scintille, superando persino un avversario temibile come Makari 3. E’ vero che la serie con Claudio Gioè ha riproposto delle repliche, ma si tratta pur sempre di una serie molto amata. Il fatto che La notte nel cuore abbia tenuto testa e persino superato Makari la dice lunga sul feedback del pubblico.

Anticipazioni Beautiful, dal 7 al 13 giugno 2025/ La malattia terminale di Eric e il dolore dei Forrester