Anticipazioni La notte nel cuore, Burak Tozkoparan: “”Ecco perché Cihan si comporta così”

Con uno share superiore al 18% in ogni puntata, la dizi turca con protagonisti Sumru, Melek e Nuh si conferma un prodotto di successo complice una trama accattivante e gli splendidi paesaggi della Cappadocia. Merito del successo, tuttavia, è anche della bravura degli attori che riescono ad interpretare al meglio i loro personaggi, ne sa qualcosa il bellissimo Burak Tozkoparan che interpreta l’ambiguo e affascinante Cihan Sansalan, il figlio di Samet. L’attore ha fornito una lunga intervista a Chi dove si è sbilanciato sul suo ruolo.

Nella lunga intervista concessa al magazine Chi, Burak non ha fornito molte anticipazioni La notte nel cuore ma ha tratteggiato meglio il suo Cihan Sansalan: “La sceneggiatura l’ho letta in viaggio e me ne sono innamorato. Ho voluto interpretare un personaggio così perché Cihan si trova diviso tra la sua famiglia e il suo amore e per questo vive grandi contraddizioni, oscillazioni radicali ma non ha mai intenzioni da persona malvagia.” Insomma c’è un motivo dietro il comportamento del giovane prima costretto a sposare Sevilay ed adesso in costante lotta contro tutti per far valere il suo amore con Melek. La coppia riuscirà ad avere il suo lieto fine?



La notte nel cuore, Burak Tozkopan ammette: “Per fortuna in Cihan c’è ben poco di me”

Nella serie Cihan vive sentimenti contrastanti e talvolta oscuri, c’è qualcosa di lui in Burak? A questa domanda durante l’intervista il giovane attore ha risposto prendendo le dovute distanze dalla psicologia del suo personaggio: “Cihan nelle serie vive emozioni molto intense. Certo, nella vita reale non sperimentiamo sempre cose così estreme, sono situazioni che accadano nelle fiction ed è giusto così. Ho cercato di sentire come lui e comportarmi come se fossi lui. Quello che ho messo di mio sono solo piccoli dettagli: un sorriso, un gesto spontaneo, un pizzico di ironia.” L’appuntamento con La notte nel cuore è per questa sera, mercoledì 12 novembre 2025, in prima serata su Canale 5.