La notte nel cuore, Ece Uslu rivela: "Sumru è una donna complessa e intensa, ecco perché suoi drammi appassionano tutti"

In via del tutto eccezionale questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, Canale 5 trasmette una nuova puntata de La notte nel cuore, la soap turca con protagonista Ece Uslu nei panni di Sumru Sansalan un’eroina moderna che con le sue fragilità, i suoi pregi e i suoi difetti ha conquistato anche i telespettatori italiani. E per tratteggiare meglio il suo personaggio, l’attrice che la impersona Ece Uslu ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi.

Durante l’intervista al magazine Chi Ece Uslu non ha fornito molte anticipazioni La notte nel cuore ma ha aggiunto meglio qualche dettaglio sul personaggio di Sumru Sansalan definita una donna complessa, intensa, capace di unire fragilità e determinazione. Da un lato appare elegante e controllata, ben inserita in una solida famiglia che tuttavia si porta addosso il peso di un passato oscuro pieno di traumi e violenze ed a tal proposito l’attrice ha aggiunto: “Il momento in cui Sumru cerca la sua personale rivalsa è stata la scena più complessa da girare…Ho cercato di restare in equilibrio sottile tra controllo e perdita di controllo proprio come Sumru.”

L’attrice Ece Uslu durante l’intervista al magazine Chi ha rivelato, sempre a proposito di Sumru, che dietro la donna coraggiosa che interpreto in tv ci sono emozioni e tanto lavoro e che “I suoi drammi appassionano il pubblico ma nella vita reale sono una persona serena e realizzata.” Parlando dei suoi hobby, delle sue passione e della sua vita privata l’attrice ha lasciato intendere di avere una persona al suo fianco, il marito Tamer Bey.

Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni La notte nel cuore, non si è sbilanciata molto ma sappiamo che nella puntata di questa sera il tanto atteso matrimonio tra Nuh e Sevilay ma il giorno delle nozze civili si trasformerà in un dramma. Subito dopo la cerimonia, Nuh deve entrare in sala operatoria per il delicato intervento che lo aspetta. I medici però, di fronte a una situazione critica, valutano di non rimuovere il tumore al cervello.



