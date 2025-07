Altissima tensione nei prossimi episodi de La notte nel cuore, la nuova soap turca in onda su Canale 5. Nelle puntate trasmesse finora in Italia Cihan e Sevilai sono convolati a nozze con un matrimonio combinato per salvare la famiglia da una sicura bancarotte. Cihan ha promesso a suo padre che lo avrebbe aiutato a pagare i debiti sposando la figlia adottiva di Hikmet, appartenente a una famiglia molto ricca.

Nei prossimi appuntamenti con La notte nel cuore – Siyah Kalp il titolo originale della soap – gli spettatori assisteranno a un colpo di scena molto doloroso che cambierà per sempre la vita di due protagonisti della dizi ambientata in Cappadocia. Un terremoto emotivo muterà le traiettorie esistenziali dei personaggi principali. La svolta narrativa sarà netta, con un prima e un dopo.

La notte nel cuore, anticipazioni: un colpo di scena che farà male

Nelle prossime puntate Melek scoprirà di essere incinta. Dopo aver accusato un malore ai fornelli la ragazza andrà in farmacia per acquistare un test di gravidanza che darà esito positivo. La sorella di Nuh faticherà a gestire il peso di una situazione del tutto inedita per lei. Melek dovrà affrontarla da sola, senza l’aiuto di Cihan. È lui infatti il padre del bambino. Ma l’uomo che Melek ha amato di un amore sincero si trasformerà nel suo più accanito accusatore.

Cihan la accuserà di averlo ingannato, respingendola con parole piene di rabbia. Melek, in preda a una profonda amarezza, scapperà in lacrime e si ritroverà sull’orlo di un burrone mentre si stringe il ventre tra le mani, tormentata dalle paure del futuro e dai rimorsi. Per giunta gli uomini di Cihan aggrediranno Nuh, colpevole di aver aiutato Sevilai a fuggire.

A quel punto sarà Melek a essere piena di rabbia e andrà da Cihan per affrontarlo. L’uomo reagirà ancora una volta con arroganza, ribadendo le sue accuse. La ragazza in quel momento perderà il controllo e aprirà il fuoco sul giovane proprio mentre stava per rivelargli chi è il padre del figlio che porta in grembo: lui, Cihan. Mentre si consuma il dramma dei due amanti emergerà un’altra verità sconvolgente.

Durante una riunione familiare convocata da Hikmet giungerà una rivelazione scioccante: Nuh e Melek sono figli di Sumru. Messa alle strette, la donna sarà costretta ad ammettere la scomoda verità che ha tenuto nascosta per decenni. Quando era insegnante a Aksu, Sumru rimase incinta di Halil, il padre biologico dei due gemelli.

In preda al panico, Sumru fece la scelta della solitudine e della disperazione: nascose la gravidanza e abbandonò i due neonati. La confessione della donna precipiterà nel caos la famiglia Sansalan che si ritroverà tra le mani tutto il peso di un passato sconvolgente.