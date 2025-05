La notte nel Cuore, durata monstre per la lunga serie turca? Ecco quante puntate sono previste

Sono ben centodue gli episodi della serie turca La notte nel Cuore che, nel riadattamento italiano, hanno una durata di circa quarantacinque minuti ciascuno. La serie televisiva con Hafsanur Sancaktutan debutta questa sera, domenica 25 maggio, su Canale 5. Dovrebbe tenerci compagnia, indicativamente, fino al prossimo gennaio, salvo cambi di palinsesto. Ogni domenica infatti verranno trasmessi tre episodi, pertanto, se la programmazione procederà senza interruzioni, La notte nel cuore terminerà in Italia il 12 gennaio 2026.

La serie con Hafsanur Sancaktutan dovrebbe coprire trentaquattro domeniche consecutive, ma vedremo se ci saranno delle interruzioni o dei cambi di programma strada facendo. Per quanto concerne la trama, le anticipazioni della serie ci raccontano una storia di sofferenza, ricerca e riscatto. Tutto ruota attorno ad una madre che, dopo aver abbandonato i suoi gemelli, si rifà una vita con un ricco uomo di affari. Il passato che credeva di poter dimenticare, però, tornerà a bussarle alla porta.

La notte nel Cuore, trama e anticipazioni della serie turca con Hafsanur Sancaktutan

Qui entra in gioco il desiderio di verità di Melek – interpretata da Hafsanur Sancaktutan – la figlia di Sumru Sansalan, che assieme all’amato fratello comincia a darle la ‘caccia’, per poi scoprirla al fianco di un altro uomo e con una vita completamente nuova dopo averli abbandonati. Oggi infatti la loro madre vive in Cappadocia con il ricco imprenditore Samet ed è mamma di altri figli.

Durante il viaggio e dopo la spiazzante scoperta, Melek e suo fratello dovranno fare i conti con altre rivelazioni inaspettate e realtà difficilmente digeribili. La notte nel Cuore, ricordiamo, è visibile ogni domenica in diretta tv su Canale 5 a partire dalle ore 21:20, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand.

