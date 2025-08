Anticipazioni La notte nel cuore, sospesa la programmazione su Canale Cinque dal 10 agosto 2025: svolta in arrivo

La notte nel cuore sospesa, salta puntata prossima settimana del 10 agosto 2025: quando torna in onda

La notte nel cuore torna ad appassionare i telespettatori di Canale Cinque che nelle ultime settimane si sono appassionati all’ennesimo prodotto turco di successo. Dal 10 agosto però, ovvero dalla prossima settimana, La notte nel cuore non sarà regolarmente in onda sul piccolo schermo. La serie, nonostante i buoni ascolti raccolti nelle ultime settimane, subirà uno stop dovuto alla decisione di fermare gli appuntamenti in prima visione assoluta per la sosta estiva.

La prossima puntata de La notte del cuore quindi, non andrà in onda domenica 10 agosto, i nuovi episodi verranno fermati e sostituiti da alcuni film turchi, trasmessi in tv nella solita fascia oraria serale che fino ad ora è stata occupata proprio dalla serie, che sarà riproposta da settembre, quando sarà anche scattata a quel punto la nuova stagione televisiva e gli italiani rientrati dalle ferie, pronti a seguire le messe in onde consuete. La notte nel cuore ha raccolto commenti e opinioni positive nelle ultime settimane, con larga parte dei telespettatori che si è espressa anche dopo aver recuperato in streaming le puntate già andate in onda.

La notte nel cuore disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Ovviamente, per tutti coloro che si fossero persi gli appuntamenti con La notte nel cuore sarà possibile fare tappa sull’app Mediaset Infinity e recuperare la messa in onda delle puntate già trasmesse sul piccolo schermo.

La sosta di agosto dunque potrebbe anche essere utile per riallinearsi con la programmazione già scattata nelle scorse settimane. Intanto nella puntata in onda questa sera non mancheranno i colpi di scena, con Melek che scoprirà di essere incinta, mentre Sevilay si ritroverà a fare i conti con una spiazzante verità. Tutte emozioni che si collegheranno agli avvenimenti che ritroveremo in tv tra qualche settimana, quando tornerà in onda La notte nel cuore di nuovo sul piccolo schermo e in prima serata

