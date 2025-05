La notte nel cuore stravolge i palinsesti di Canale Cinque?

Su Canale Cinque è tempo di abbracciare alcune novità, visto che la tv di Cologno Monzese ha deciso di introdurre tra i programmi la nuova serie turca La notte nel cuore. Una nuova produzione che certamente verrà accolta con curiosità dai telespettatori, anche se restano da sciogliere alcuni dubbi riguardo alla programmazione sul piccolo schermo. In onda a partire da oggi, La notte del cuore sembra pronta a conquistare i telespettatori, intanto nella casella della domenica sera, ma vedremo se cambieranno le cose da qui in avanti.

Infatti, bisogna tenere in considerazione che una volta che Uomini e donne andrà in ferie, sarà possibile vedere La notte nel cuore al posto del dating show di Maria De Filippi. Ad ora non ci sono ufficialità e tantomeno certezze, ma l’idea dalle parti di Mediaset potrebbe essere quella, sfruttando anche l’onda positiva di altri prodotti come Tradimento e Terra Amara, in grado di incollare milioni di appassionati al piccolo schermo. Vedremo se anche La notte del cuore avrà la stessa fortuna in tv.

La notte nel cuore, la trama della nuova serie

In attesa di capire cosa accadrà su Canale Cinque, cerchiamo di capire di cosa parlerà la nuova serie La notte nel cuore. Ancora una volta i prodotti turchi si apprestano a mixare emozioni di ogni genere, con colpi di scena e questioni di famiglia a fare da sfondo.

La notte nel cuore racconta la storia di una giovane donna che, dopo aver dato alla luce due gemelli, decide di stravolgere la propria vita. Un passato doloroso, che presenterà il conto quando i fratelli troveranno la madre naturale, ora sposata con un ricco uomo d’affari e mamma di altri due ragazzi.

