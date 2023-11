La nuova pompa di calore Compress 5800i AW di Bosch/ Una soluzione smart, green e incredibilmente silenziosa

Bosch presenta in questi giorni la nuova pompa di calore Compress 5800i AW, una soluzione sostenibile, smart ed estremamente silenziosa pensata per le villette mono e bifamiliari, ideale sia per i nuovi edifici sia per i progetti di ristrutturazione. Compress 5800i AW consente di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria con una classe di efficienza energetica A+++.

La nuova pompa di calore Bosch Compress 5800i AW vanta una gamma di taglie che vanno da una potenza minima di 4 kW, ad un massimo di 7kW. Inoltre, la sua massima silenziosità la rende adatta a qualsiasi contesto abitativo. Grazie ad una temperatura di mandata di 75°C soddisfa ogni esigenza di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, mentre il refrigerante naturale R290 con un impatto sul riscaldamento globale estremamente ridotto la rende una soluzione ancora più sostenibile. Tra le caratteristiche principali di Compress 5800i AW spicca la possibilità di gestirla completamente da remoto sia da parte dell’utente tramite l’App HomeCom Easy sia da parte dei professionisti per le attività di manutenzione tramite il servizio HomeCom Pro.

Le principali caratteristiche della pompa di calore Bosch Compress 5800i AW

Compress 5800i AW si configura come una soluzione incredibilmente silenziosa con una potenza sonora di soli 41,5 dB(A).

Oltre alle tre diverse taglie di potenza, la nuova pompa di calore è stata sviluppata in due versioni con differenti unità interne: a basamento, con un serbatoio da 16 litri e murale per soddisfare molteplici esigenze di installazione, costituendosi in un unico e compatto modulo con serbatoio esterno. Inoltre, la regolazione della pompa di calore Compress 5800i AW di Bosch può essere effettuata sia manualmente, grazie all’intuitivo display touch a bordo macchina e ai regolatori ambiente, sia da remoto tramite app HomeCom Easy. In questo secondo caso è necessario dotarsi dell’accessorio Connect Key K30 (venduto separatamente), che consente di collegare la pompa di calore alla rete Wi-Fi di casa.

