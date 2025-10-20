La pace raggiunta a Gaza ha avuto per protagonisti leader mondiali per lo più osteggiati. Ma anche dai “cattivi” può nascere il bene

Uno spiraglio di speranza verso la pace, una cosa piccola, ma concreta, una cosa che si chiama tregua, comunque c’è stato. Sembra che tra i protagonisti di questo avvenimento (cioè, qualcosa che è avvenuto), oltre a Trump e Netanyahu ci siano stati anche Erdogan, Al Sisi e l’emiro del Qatar, tutti tipi che non godono la fama di autentici democratici.

Oggi si dice che forse presto da Orbán, uno che non ha certo la fama tra i democratici di essere progressista, ci sarà un incontro per la pace con Putin, l’ultimo erede del Partito comunista sovietico, ma da molti considerato un traditore.

Ma come? Possibile che dobbiamo sperare nei “cattivi”? Certo, ognuno di loro avrà il suo interesse, come del resto ce l’hanno anche i “buoni”. Questi ultimi hanno un interesse buono, ma pare che questo non produca pace e giustizia. I “cattivi” hanno interessi discutibili, probabilmente proprio da “cattivi”, ma lasciando da parte per ora la questione della giustizia, che non sembra del resto sia sempre ottenibile dai “buoni”, un po’ di pace forse ce la offrono.

E allora? Dobbiamo tifare per i “cattivi”? Non si tratta di tifare, anche perché forse non tutti i “buoni” lo sono fino in fondo e qualche “cattivo” qualcosa di buono, in fondo in fondo, gli capita di poterlo fare.

Si tratta di amare il destino di tutti gli uomini, cominciando da quelli che soffrono e che vorrebbero mettere fine alla loro sofferenza. Questi, i “poveri cristi” del mondo, vorrebbero come tutti, anche noi, godere della libertà: libertà di coscienza, di pensiero, di espressione, ma se li fanno morire di fame o di bombe come potranno mai avere la possibilità di essere liberi?

Alcuni grandi uomini ci hanno insegnato che si può essere interiormente, spiritualmente liberi, paradossalmente, anche in un lager. Ma se è così, allora ci vuole una grande fede, una grande fede in un’ideale, nella religione, o in qualcosa di simile, per cui vale la pena di morire e prima ancora di resistere alle torture di chi vorrebbe farti rinnegare la fede.

Perché poi succede, come ci spiega Dostoevskij nelle Memorie dal sottosuolo, che molti di coloro che non vivono nei lager (o a Gaza) ma in società paradisiache in cui c’è tutto o quasi (tranne la possibilità di andare oltre le mura di questa vita), vivono alla fine la stessa mancanza di felicità dei carcerati.

Allora bisogna mettersi alla ricerca della salvezza, tenendo conto ancora delle parole di Dostoevskji: “l’uomo è la più assurda fra tutte le creature perché cerca, ma ha paura di trovare e così non fa altro che andare contro il suo vantaggio”.

E se per adesso ci capita che un po’ di respiro ci venga dai “cattivi”, visto che i “buoni” sembra siano più impegnati a combattere contro i “cattivi” che ad occuparsi dei “poveri cristi”, ringraziamo non i “cattivi”, ma almeno il Cielo, che con un tocco di vera ironia a volte ci può offrire un po’ di bene anche attraverso il male.

