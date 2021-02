La pallottola senza nome/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

La pallottola senza nome andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di domenica 7 febbraio, alle ore 17.15. Ci troviamo di fronte a un film western del 1959 diretto e prodotto da Jack Arnold (La cosa da un altro mondo, L’invasione degli ultracorpi, Il mostro della laguna nera) ed interpretato da Audie Murphy (All’inferno e ritorno, Il dominatore del Texas, La mano vendicatrice), Charles Drake (Winchester ’73, La storia di Glenn Miller, Destinazione Terra), Joan Evans (Il tenente dinamite, Il cacciatore di fortuna, La porta dell’inferno) e R. G. Armstrong (Predator, Sfida nell’Alta Sierra, Grano rosso sangue). La pallottola senza nome

La pallottola senza nome, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama de La pallottola senza nome. John Gant (Audie Murphy) è un sicario, ma la sua fedina penale è pulita perchè riesce sempre ad eliminare le sue vittime in un regolare duello. Il suo arrivo nella cittadina di Lordsburg mette tutti in subbuglio. Appare chiaro che l’uomo è lì per uccidere qualcuno, ma nessuno riesce a capire quale sia il suo obiettivo. Il banchiere locale, convinto di essere la vittima designata a causa di alcuni affari loschi, si toglie la vita.

Luke Canfield (Charles Drake), il medico del paese, è l’unico che riesce ad avvicinare John senza timore. Ben presto alcuni malviventi locali decidono di affrontare il sicario, mentre lo sceriffo non riesce ad allontanarlo dal paese. Nel frattempo Luke e John diventano sempre più amici, finchè il medico non scopre che il killer è lì per eliminare suo suocero, un giudice in pensione, ed è stato assoldato da alcuni criminali condannati dal vecchio.



