La Paranza dei Bambini/ 3 candidature ai David di Donatello 2020 per Giovannesi

Pubblicità

La Paranza dei Bambini è un film drammatico diretto da Claudio Giovannesi e uscito nelle sale cinematografiche a febbraio 2019, che si presenta al David di Donatello con 3 candidature. Il film è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano, autore italiano molto conosciuto, apprezzato e discusso allo stesso tempo, per il suo libro Gomorra e per la sua costante denuncia della criminalità organizzata di Napoli. Il regista, Claudio Giovannesi, ha alle sue spalle una filmografia basata sul racconto di realtà difficili e drammatiche. Il cast del film è composto per la maggior parte da attori non professionisti, che sanno raccontare in modo realistico la dura realtà dei quartieri di Napoli più legati alla criminalità organizzata. Il protagonista del film è Nicola Fiorillo, interpretato da Francesco Di Napoli, un ex barista del Rione Traiano, selezionato tra migliaia di candidati per il suo volto pulito e naturale. Il giovane attore esordiente riesce a raccontare in modo quasi spontaneo la storia di personaggi di quartiere che compiono scelte sbagliate per arrivare a fare molti soldi in poco tempo, senza curarsi delle conseguenze. La storia si svolge a Napoli, negli stessi quartieri raccontati in Gomorra, ma l’ambientazione non è noir come quella della celebre serie televisiva. A prevalere nella Paranza dei Bambini è il racconto di storie vere che mescolano sentimento e azione al racconto dell’evoluzione psicologica dei personaggi. La paranza, infatti, in napoletano indica un gruppo di camorristi armati e un branco di giovani ragazzi attratti dalla luce della ricchezza “facile” che però li rende prigionieri.

Pubblicità

La Paranza dei Bambini, la trama del film

Il film La Paranza dei Bambini si svolge nella Napoli contemporanea e ha come protagonista Nicols Fiorillo, un adolescente che vive nel Rione Sanità con la madre e il fratello minore. La madre è vittima ogni giorno delle estorsioni della Camorra e Nicola inizia a diventare grande (ha 15 anni), si innamora ed entra nel circuito dello spaccio di droga per conto del boss locale Lino Sarnataro. Dopo l’arresto del boss, Nicola matura l’idea di impadronirsi del quartiere, andando a cercare la collaborazione dei fratelli Striano, membri di un clan che in passato governavano il Rione Sanità. Con l’aiuto del camorrista Don Vittorio, che fornisce armi a Nicola e ai suoi amici, il gruppo di adolescenti riesce a consolidare il potere sul territorio, ma ben presto iniziano le faide interne. Nicola, infatti, scopre che i fratelli Striano continuano a chiedere il pizzo. Dopo una violenta discussione i due fratelli minacciano Nicola e il fratello cacciandoli dal loro territorio. Una sera, mentre Nicola è a cena con la fidanzata, il suo fratellino prende la pistola e si reca nei Quartieri Spagnoli, ma viene aggredito e ucciso. Nicola, allora, decide di vendicare la sua morte e, insieme ai suoi amici, sale sullo scooter per andare a sfidare gli uccisori del fratello. Il finale del film lascia intendere che ci potrà essere un secondo episodio in futuro per raccontare come e se Nicola riuscirà a vendicare il fratello e a riprendere il potere sul suo territorio.

Video, il trailer di La Paranza dei Bambini





© RIPRODUZIONE RISERVATA