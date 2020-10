La passione di Cristo/ Video, su Canale 5 il film di Mel Gibson sulla storia di Gesù

La passione di Cristo sarà trasmesso oggi, 14 ottobre, alle ore 21:25, in prima serata, su Canale 5. Si tratta di un film che appartiene ai generi storico e drammatico ed ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 2004. La pellicola è stata diretta da Mel Gibson che ha curato anche la sceneggiatura, aiutato da William Fulco e Benedict Fitzgerald. Il cast del film è composto da tanti volti noti di Hollywood come Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern, Hristo Jivkov e Claudia Gerini. Le musiche de La passione di Cristo sono state realizzate dal compositore statunitense John Debney mentre la fotografia della pellicola è stata curata da Caleb Deschanel.

La passione di Cristo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La passione di Cristo. Gesù, l’uomo più straordinario che sia mai esistito, sta per trascorrere gli ultimi momenti della sua vita terrena. Si trova nel Giardino degli Ulivi e da lì a poco verrà tradito da Giuda, suo apostolo e verrà consegnato ai romani per essere giustiziato. La pellicola racconta tutte le gesta dell’uomo in questo particolare periodo, entrando nei dettagli ed identificando le torture che gli furono inflitte dal popolo romano. Inoltre, viene mostrato allo spettatore anche l’intelligenza di Gesù, la sua compassione e le sue qualità che tanto piacevano ai suoi discepoli.

Dopo essere stato acclamato come Re qualche giorno prima, Gesù dovrà quindi affrontare la sua passione, un lungo e tortuoso cammino mentre viene ricoperto da insulti dai romani e dai suoi detrattori. Dovrà davvero trovare la forza per andare avanti e raggiungere il suo luogo di morte. Tuttavia, anche in questo momento di estremo dolore, Gesù si dimostrerà ancora una volta un uomo santo, dimostrando di essere incredibilmente superiore ai suoi accusatori ed aguzzini che lo odiavano completamente.

