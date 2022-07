La passione turca/ Vicente Aranda firma un dramma erotico da riscoprire

Il cinema spagnolo è tra i più audaci a livello internazionale, grazie ai maestri in grado di rappresentare nel migliore dei modi i tabù della società. Uno dei film più riusciti da questo punto di vista è La passione turca, diretto da un maestro come Vicente Aranda. L’opera del 1994 è disponibile in Dvd con Mustang/Medusa.

SINOSSI – Desideria è una donna all’apparenza fortunata: ha un bravo marito, suo coetaneo, una bella casa ed una vita agiata. Ma c’è qualcosa che le manca: ama il suo uomo ma i loro rapporti sono tiepidi oramai, privi di quella passione che la donna ancora sogna.Un viaggio in Turchia, e l’incontro con Yaman, una guida turistica, le faranno nuovamente provare sentimenti che credeva perduti per sempre.

Un melodramma erotico che esplora territori mai battuti con una certa personalità. La passione turca è uno dei punti più alti della cinematografia di Vicente Aranda. Pedro Almodovar che incontra Tinto Brass, un viaggio nelle ossessioni sessuali, un’analisi dettagliata degli istinti umani e delle convenzioni sociali.

Seppur non priva di troppi luoghi comuni, soprattutto sul versante spagnolo, La passione turca fonda il suo successo sulla straordinaria interpretazione di Ana Belen, sensuale e ammaliante. Impossibile non citare l’ottima fotografia di J. L. Alcaine e lo straordinario utilizzo del commento sonoro di J. Nieto, che ci riporta alle atmosfere turche.

La passione turca di Vicente Aranda è disponibile in Dvd con Mustang/Medusa

