La Pecora Elettrica, nuovo incendio in libreria antifascista/ Roma: “Noi abbandonati”

Roma, nuovo incendio a La Pecora Elettrica: libreria antifascista in fiamme nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2019. E’ il secondo attacco nel giro di pochi mesi al locale situato in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle: come riporta Repubblica, il rogo è divampato attorno alle ore 3.00 e avrebbe danneggiato completamente gli interni del locale. Le forze dell’ordine, giunte sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno rinvenuto liquido infiammabile ed i piromani avrebbero usato i libri come combustibile. La libreria avrebbe riaperto i battenti domani dopo oltre sei mesi di chiusura: lo scorso 25 aprile il locale era stato incendiato con una bomba carta. Il titolare Valerio Pasqualucci ha commentato: «Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Sembra che aspettino solo che ci sia un morto. Quando ci sarà, interverranno».

LA PECORA ELETTRICA, NUOVO INCENDIO: INDAGINI IN CORSO

Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. Netta la presa di posizione delle istituzioni, ecco le parole del governatore di Regione Lazio Zingaretti: «La Pecora Elettrica è un luogo di cultura e aggregazione. Stanotte è stato dato alle fiamme dopo l’incendio dell’aprile scorso. Ai proprietari dico di tenere duro e lottare per restituire a Roma la bellezza e la passione del loro impegno sociale». Così, invece, il sindaco di Roma Virginia Raggi: «Inquietante l’ennesimo rogo alla libreria la Pecora Elettrica a Roma. Se fosse confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sugli sviluppi delle indagini degli inquirenti: ricordiamo che non è l’unico attacco registrato a Centocelle nell’ultimo periodo, lo scorso 9 ottobre era stata data alle fiamme Cento55, la pizzeria di fronte.

