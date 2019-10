La peggior settimana della mia vita/ Su Italia 1 il film con Fabio De Luigi

Il film La peggior settimana della mia vita va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola italiana che è stata realizzata nel 2011 dalla casa cinematografica della Colorado film in collaborazione con altre aziende del settore mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Warner Bros Entertainment Italia. La regia della pellicola è stata curata da Alessandro Genovesi il quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Fabio De Luigi che peraltro ne è anche il principale protagonista insieme a Cristiana Capotondi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Aldo De Scalzi, il montaggio è stato eseguito da Claudio Di Mauro e completano il cast tra gli altri Monica Guerritore, Antonio Catania, Nadir Caselli, Arisa e Chiara Francini senza dimenticare Alessandro Siani.

La peggior settimana della mia vita, la trama del film

Paolo è un impiegato di circa 40 anni che lavora con una certa soddisfazione all’interno di un’agenzia che si occupa di pubblicità sia nel mondo reale che nel mondo del web. Da alcuni mesi sta portando avanti una bella storia d’amore con la splendida Margherita la quale oltre ad essere più giovane di circa 10 anni ha un estrazione sociale molto differente dalla sua in quanto figlia di una ricca famiglia borghese di Milano. Insomma Come spesso accade in questo genere di situazioni la storia d’amore non viene ben vista soprattutto dalla famiglia di Margherita che cerca in ogni modo di dissuadere la ragazza nel portare avanti questo genere di rapporto. Nonostante i contrasti familiari i due decidono di dar seguito al loro volersi bene e in particolar modo fissano contro tutti e contro tutto l’anno la data delle nozze. Purtroppo in ragione di una certa emozione e soprattutto di una difficoltà nel portare avanti la loro decisione la settimana che precederà la data delle nozze sarà a dir poco traumatica per il povero Paolo che si ritroverà ad essere protagonista suo malgrado di una serie di sfortunati eventi che lo vedranno sempre e comunque colpevole. Eventi che purtroppo saranno anche condivisi con la famiglia della sua promessa sposa è che quindi non certo sarà di aiuto nel migliorare la reputazione dello stesso Paolo nei confronti dei propri suoceri. Resterà insomma da scoprire se nonostante le tante situazioni nefaste l’amore dei due si possono dimostrare ancora maggiormente forte e solido.

