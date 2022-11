La Perla di Ruby/ Su Rai 2 il film con Raechelle Banno

La Perla di Ruby, film di Rai 2 diretto David Bercovici-Artieda

La Perla di Ruby va in onda su Rai 2 in prima serata oggi, mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 21:20, film il cui titolo originale è V.C. Andrews’ Pearl in the Mist. Si tratta di una pellicola di genere drammatico girata e realizzata nel 2021 negli Stati Uniti d’America con la regia curata da David Bercovici-Artieda il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura.

The Time Machine/ Su Italia 1 il film con Guy Pearce e Jeremy Irons

Nel cast sono presenti diversi attori emergenti tra cui Raechelle Banno, Chad Willett, Ty Wood, Lauralee Bell, Milo Shandel, Glynis Davies, Karina Banno, Sage Linder e Bronwen Smith. Il film è stato scritto e diretto per la televisione ed è riuscita ad arrivare al pubblico

La Perla di Ruby, la trama del film

Leggiamo la trama di La Perla di Ruby. La protagonista è una donna che sembra avere avuto tutto dalla vita o quantomeno tutto quello che una donna potrebbe chiedere. Infatti, vive da oltre un anno in una villa lussuosa del suo amato padre.

Strani compagni di letto/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Gina Lollobrigida

Lei sa benissimo che questa non è la vera felicità tant’è che si sente spesso fuori posto e soprattutto appare evidente come gli manchi qualcosa per poter sorridere ogni giorno. Un giorno il padre, convinto che sia necessario per lei e per la sorella gemella Giselle una formazione adeguata e soprattutto in partita con metodi tradizionali, decide di inviare Ruby in un importante e costoso collegio privato. Chiunque sarebbe infelice ma la ragazza in cuor suo è contenta perché spera che questa circostanza possa diventare una imperdibile occasione per ripartire e iniziare un nuovo capitolo della sua vita, magari più significativo. La vita per lei sei ancora più difficile in questa struttura perché tutto sembra andare con loro. Innanzitutto viene derisa dalle altre ragazze presenti nel collegio per via di un’educazione che viene ritenuta arretrata è per nulla in linea con il suo stato sociale.

Scontro tra Titani/ Su Italia 1 il film con Liam Neeson

Ci sono tanti momenti di tensione e di grande difficoltà dovute anche l’atteggiamento della sorella gemella Giselle che non perde occasione per metterla in cattiva luce davanti agli occhi di chiunque, anche perché gelosa del suo carattere mite e della sua bontà. La vita nel collegio è difficile anche perché si trova a dover fare i conti con la crudeltà della preside sempre pronta a impartire severe lezioni alla povera Ruby che peraltro è sempre innocente rispetto alle accuse che le vengono mosse. Lei continuerà a non perdere mai la speranza in un futuro migliore nonostante devo presto la vita ti riservi una nuova tragedia che hai fatto la farà sentire ancora più sola in un momento sempre più avaro di soddisfazioni per lei. Con determinazione e forza di volontà riuscirà a trovare gli stimoli per reagire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA