Con l’arrivo del caldo tornano anche questi fastidiosi insetti, le cui punture sono una vera scocciatura. Il rimedio naturale infallibile

Con il caldo e il clima afoso uno dei problemi da affrontare, a parte le temperature alte, è quello delle zanzare. Questi insetti, che ormai si trovano quasi tutto l’anno, nel periodo estivo aumentano enormemente e così bisogna trovare la soluzione per proteggersi al meglio.

Proteggersi dalle zanzare è un aspetto molto importante, negli ultimi anni è diventato un tema anche quando si parla di salute pubblica, poiché quelle provenienti da zone tropicali potrebbero contribuire alla diffusione di virus come il Dengue o il West Nile. Se non si ha la fortuna di avere le zanzariere in casa, esiste una pianta infallibile per tenere questi insetti alla larga.

Come proteggersi dalle zanzare, il rimedio naturale è una pianta

Stare con le finestre chiuse d’estate è qualcosa di impossibile e spesso non si hanno le zanzariere per proteggersi, così le zanzare diventano il nemico numero uno della stagione calda. Per fortuna c’è un rimedio naturale che è davvero infallibile per tenere alla larga questi insetti. La pianta che è una vera alleata in questa “lotta” è la citronella, che è utilizzata – tra l’altro – per preparare molte lozioni anti-zanzare.

A essere davvero sgradito dalle zanzare è il particolare profumo agrumato e pungente della citronella, capace di disorientare questi insetti, che così non riescono a riconoscere l’odore del corpo umano, che è quello che poi le attira e fa sì che pungano. Avere una pianta di citronella in casa, quindi, è l’idea migliore per combattere la presenza delle zanzare e allo stesso tempo aiuterà ad avere un buon profumo e dare un tocco green alla casa.

Come capita per ogni pianta, ne esistono di diverse varietà e quella più efficace contro le zanzare è la Cymbopogon nardu. Questa pianta ha un cespuglio ricco di foglie e può arrivare ad essere alta anche 80-120 cm e larga un metro, se è coltivata nella giusta maniera e le viene dato spazio. Può essere coltivata sia in un vaso che in terra piena, ma deve ricevere molta luce solare. Dunque è una pianta che può avere chi ha un terrazzo o un giardino, ma anche un balcone che abbia una buona esposizione.

Se, dunque, la casa ha queste caratteristiche, la pianta di citronella potrebbe essere una ottima alleata per combattere le zanzare, che tra l’altro – nelle abitazioni con terrazzo o giardino – potrebbero esserci in misura molto maggiore. Se invece non si hanno spazi esterni per piantarla, si potranno sempre usare i tanti repellenti a base di citronella, dunque naturali, per evitare di essere punti.

La citronella è praticamente la soluzione ideale – che sia sotto forma di spray, di candele, di cerotti o di olio – per proteggersi dalle zanzare. Oltre a questa pianta, anche altre sono indicate come rimedio contro questi fastidiosi insetti: l’erba limoncina o cedrina, geranio citronella, menta, basilico, rosmarino e nepeta. Si tratta di arbusti molto comuni, che possono rivelarsi molto utili per risolvere il problema delle zanzare.