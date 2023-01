La piccola principessa/ Su Italia 1 il film di Alfonso Cuarón

La piccola principessa, film di Italia 1 con Liam Cunningham

La piccola principessa ha i connotati di una favola, un film di genere sentimentale e drammatico del 1995 che va in onda oggi, 1° gennaio su Italia 1 a partire dalle 14,15. La regia è di Alfonso Cuarón, mentre gli interpreti principali sono: Liesel Matthews, Liam Cunningham, Eleanor Bron, Arthr Malet, Vanessa Lee Chester e Rusty Schwimmer. Il film è la versione cinematografica del romanzo omonimo di Frances Hodgson Burnett ed è il remake della pellicola del 1939 interpreato da Shirley Temple.

La colonna sonora è firmata da Patrick Doyle, compositore musicale note per le musiche di vari film come Hamlet, Ragione e Sentimento, che gli valsero le candidature all’Oscar e Harry Potter. Nonostante il poco successo al botteghino, il film è stato molto acclamato dalla critica e ottenuto anche dei riconoscimenti quali le candidature all’Oscar come miglior fotografia e miglior scenografia.

Il regista messicano Alfonso Cuarón è anche produttore, sceneggiatore e direttore della fotografia, tra i più acclamati della sua generazione. Ha ricevuto molte nomination all’Oscar ed è stato il primo regista messicano della storia ad essere premiato con la famosa statuetta per il film Gravity, per il quale ha ricevuto anche l’Oscar per il miglior montaggio. Per il film Roma del 2019 ha ricevuto il David di Donatello.

La piccola principessa, la trama del film

La narrazione del film La piccola principessa ha come protagonista una bambina di nome Sara, orfana di madre e figlia di un aristocratico inglese molto benestante, il capitano Crewe. Un giorno, il padre decide di arruolarsi volontario e di partire per prendere parte alla Prima Guerra Mondiale, di conseguenza la bambina viene trasferita in un collegio di New York.

Il capitano, prima della partenza, affida Sara alle cure della direttrice, facendosi assicurare di provvedere in ogni maniera alla figlia senza badare in alcun modo alle spese. Il capitano si congeda dalla piccola regalandole una foto della madre ed una bambola di nome Emily. Sara è dotata di un carattere molto dolce, pertanto, tutti si affezionano a lei, soprattutto la cameriera Becky.

La direttrice, invece, che inizialmente si era dimostrata molto accondiscendente, in realtà si rivela molto severa e rigida e impone alla bambina delle regole particolari. Sara, non si lascia condizionare dal comportamento della direttrice, ma sentendo molto la mancanza del padre passa molto tempo a scrivergli delle lettere anche per alleviare i giorni durante i combattimenti.

Purtroppo però, la situazione della bambina si complica quando il padre viene creduto morto e perde così tutti i suoi beni. Quando l’austera direttrice viene a conoscenza che il collegio non sarà più lautamente finanziato dal capitano, per la piccola comincia un periodo molto doloroso e complicato. Sara è costretta a vivere in soffitta e fare la serva per l’Istituto sottostando ad ogni tipo di trattamento.

Ma la piccola non si perde d’animo e continua a credere che tutte le bambine siano delle principesse. Dopo varie vicissitudini, il padre, che in realtà, era solo stato ferito e perso la memoria riesce a guarire e a chiarire tutto anche con la banca. Il capitano e la figlia si riabbracciano e la severa direttrice viene licenziata, mentre Sara saluta tutte le sue compagne e Bechy che intanto è stata adottata. Padre e figlia, finalmente, ritornano in India.

