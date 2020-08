La piccola principessa/ Video, su Italia 1 il film di Alfonso Cuaron (oggi, 8 agosto)

La piccola principessa va in onda su Italia 1 dalle ore 21,10 di oggi, 8 agosto 2020. Si tratta di un prodotto ideale per famiglie. La rete Mediaset punta infatti ad una pellicola sentimentale, con sentimenti teneri e una storia ben sceneggiata e diretta dal regista messicano Alfonso Cuarón, per intenderci il direttore di cinepresa di ‘Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)’ nel 2004 ed il film regge bene anche perchè il casting consente all’artista messicano di disporre di un’ottima crew d’attori. Tutto ciò a partire dall’allora piccola Liesel Matthews nel ruolo di Sara, attrice che dopo un’infanzia premiata, proprio per questo film, si è persa nei labirinti di Hollywood.

Non però Liam Cunningham, nel ruolo del Principe, in seguito convocato da Dario Argento per ‘Il cartaio’, nel tempo apprezzato per pellicole come ‘La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)’, anche se sarà la serie televisiva ‘Il trono di spade’ a consegnarlo definitivamente al successo nel ruolo di Davos Seaworth, l’abile marinaio fondamentale nelle sorti dei pretendenti al trono. Compagna di set femminile Eleanor Bron, attrice e sceneggiatrice britannica, mai veramente esplosa nel cinema, per quanto presente in decine di pellicole, più conosciuta nel mondo della fiction.

La piccola principessa, la trama del film

Ecco la trama de La piccola principessa. Il Capitano Richard Crewe, vive in India, è vedovo dopo aver perso la moglie ed una figlia, eppure la sua vita è riempita dall’amore e dalla vivacità della figlia Sara, una bimba intelligente e premurosa nei confronti del padre. Deve combattere come ufficiale nella Prima Guerra Mondiale ed affida la propria amata bambina ad un collegio a New York, ma, per motivi di confusioni burocratiche all’interno degli apparati logistici dell’esercito, viene dichiarato morto quando è solamente ferito ma non conosciuto, per altro privo di sensi per poter intervenire in questo errore di riconoscimento.

La piccola Sara continua la sua vita nel college, senza mutare di carattere, dolce e premurosa con le amiche, anche irriverente quando organizza scherzi o feste non autorizzate dalla direttrice, un vero uragano di energia. Le comunicano la morte del padre ma lei continua non solo a credere nella non veridicità della notizia ricevuta, ma, forte del suo mondo immaginario, vive la sua vita come principessa in un mondo nobile e leggero, fatato, fiabesco. Ed avrà la sua fiaba, un ‘happy end’ dal sapore di spezie che non possiamo rivelare.

Video, il trailer de La piccola principessa





© RIPRODUZIONE RISERVATA