LA PORTA DEI SOGNI, 1A PUNTATA/ Ospiti e diretta di Mara Venier: 6 emozionanti storie

Mara Venier è pronta al debutto in prima serata con “La porta dei sogni“, il nuovo programma di Rai1 che vedrà la regina della domenica impegnata a realizzare i sogni di alcuni persone comuni. Una nuova sfida per la Venier che, dopo il grandissimo successo con la sua “Domenica In” tornata ai fasti di un tempo, era scettica dinanzi alla possibilità di accettare un nuovo programma. “E pensare che io un programma di prima serata non lo volevo fare, ma poi mi hanno proposto uno show nelle mie corde. E ho accettato perché ci sono storie vere, di gente comune” ha detto la conduttrice durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Per la prima puntata la Venier ha anticipato le sei storie al centro del programma: un viaggio intercontinentale realizzato per raggiungere un amore lontano; una scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia e il regalo di un nuovo sogno di Natale per circa cento bambini. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

ANTICIPAZIONI LA PORTA DEI SOGNI

Mara Venier, la signora della domenica, torna protagonista della prima serata di Raiuno. Oggi, venerdì 20 dicembre, parte il suo nuovo programma “La porta dei sogni” con cui zia Mara realizzerà i sogni del proprio pubblico con l’aiuto di ospiti vip. La trasmissione sarà composta da sole tre puntate nel corso delle quali le protagoniste saranno le storie di gente comune che, con l’aiuto di Mara Venier, realizzerà un sogno che ha da tempo. In ogni puntata ci saranno sei emozionanti storie che colpiranno il pubblico. Tra i protagonisti ci sarà anche una maestra di una scuola elementare che ha chiesto l’aiuto de La porta dei sogni per regalare ai propri alunni una giornata speciale. In studio ci saranno otto porte dalle quali entreranno i protagonisti che, percorrendo una scalinata, potranno vivere il proprio sogno.

LA PORTA DEI SOGNI: LE STORIE DELLA PRIMA PUNTATA

Durante la prima puntata de “La porta dei sogni“, Mara Venier racconterà sei storie tra le quali un viaggio intercontinentale verso un amore lontano; una scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia per raggiungere un traguardo importante e il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini. “Io accoglierò di volta in volta una persona e mi farò raccontare la sua storia, i suoi rimpianti, i suoi desideri di riscatto e di rivincita…Dopo di che questa persona salirà i gradini, aprirà la sua porta e da lì, in una sorta di salto spazio-temporale, entrerà nella dimensione del sogno. I sogni verranno realizzati in esterna e si girerà con una troupe con qualità cinematografica. Alcune persone, ma non tutte, poi torneranno in studio e commenteranno assieme a me l’esperienza vissuta“, ha spiegato la Venier a Tv Sorrisi e Canzoni.

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA DE LA PORTA DEI SOGNI

In ogni puntata, ad aiutare Mara Venier a realizzare i sogni dei protagonisti saranno degli ospiti vip. Questa sera, opsiti speciali saranno Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo. Bocelli, in particolare, realizzerà il sogno di una ragazza che, dopo averlo conosciuto non ha più avuto modo d’incontrarlo. “Ci saranno ospiti vip, ma non sempre in studio. Fra le prime storie c’è quella di una ragazza che ha conosciuto Andrea Bocelli da bambina. Lui aveva anche scritto una canzone per lei. Per 27 anni non ha più avuto modo di incontrarlo e ora realizzeremo il suo sogno“, ha spiegato la conduttrice di Raiuno a Tv Sorrisi e Canzoni.



