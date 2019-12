La porta dei sogni, 2a puntata/ Diretta e ospiti: Bova, Siani, Insinna e Brignano

Doppo il successo ottenuto con la prima puntata, Mara Venier, in attesa della nuova puntata in diretta di Domenica In, oggi sabato 28 dicembre, in prima serata su Raiuno, conduce la seconda puntata de La porta dei sogni, il nuovo show della Rai che realizza i sogni delle persone comuni. Dopo aver fatto riunire due sorelle, ad aver aiutato a Manuela, malata di Parkinson, a scalare una montagna e ad aver permetto a Veronica di rivedere, dopo anni, il suo mito Andrea Bocelli, Mara Venier, questa sera, realizzerà nuovi sogni grazie alla presenza di ospiti importanti del mondo dello spettacolo italiano. Anche questa sera ci saranno momenti emozionanti che strapperanno una lacrima ai telespettatori, ma non mancheranno i momenti divertenti in cui poter sorridere grazie anche alla spontaneità di Mara Venier.

Gli ospiti de La porta dei sogni del 28 dicembre

Dopo Andrea Bocelli e Antonino Cannavacciuolo, anche la seconda puntata de La porta dei sogni avrà grandissimi ospiti che aiuteranno Mara Venier a regalare un momento speciale ai protagonisti di alcuni delle storie protagoniste dell’appuntamento odierno. A regalare emozioni uniche, vere e forti attraverso le tante porte del programma di Raiuno ci saranno Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Enrico Brignano. Quattro ospiti maschili e molto amati dal pubblico che si metteranno a disposizione delle persone che hanno richiesto la loro presenza per realizzare il proprio sogno. Con Bova, Siani, Insinna e Brignano ci sarà così modo sia per emozionarsi, ma anche per divertirsi e trascorrere qualche ore di spensieratezza. Quali storie, invece, saranno raccontate nel corso della serata? Andiamo a scoprirle insieme.

Le storie della seconda puntata de La porta dei sogni

AI centro della seconda puntata de La Porta dei sogni ci saranno nuove ed emozionanti storie che conquisteranno non solo il pubblico in studio, ma anche i telespettatori. Tra queste ci sarà il coronamento del sogno di ballare in uno dei più famosi musical del mondo che il protagonista della storia realizzerà grazie alla redazione di Mara Venier. Un intero quartiere di Napoli a cui la vita è cambiata grazie ad una persona speciale, ringrazierà il proprio benefattore. Infine, tra le storie annunciate, ci sarà anche quella di un ragazzo che è riuscito a riscattarsi grazie al proprio talento sportivo. Tante emozioni, dunque, per il pubblico del nuovo programma di Mara Venier che conferma di essere una delle conduttrici più amate.



