La Porta dei sogni non va in onda, perché?/ Al suo posto “Abel – il figlio del vento”

Lo scorso venerdì sera il debutto in prima serata di Mara Venier con La Porta dei Sogni, non ha conquistato il pubblico in particolar modo. Il nuovo people show strappalacrime della rete ammiraglia di Casa Rai, ha vinto la serata con un tiepidissimo 2.781.000 spettatori pari al 14.4 % di share, assolutamente poco in linea con le grandi aspettative della presentatrice. Per merito del successo di Domenica In, si attendevano risultati bomba, ed invece, sono stati particolarmente lontani dai dati che un venerdì sera Rai si porta a casa nella maggior parte dei casi. Considerando che prodotti vincenti come Tale e Quale Show, piazzati sempre nella stessa giornata, concludevano con più di 4 milioni di spettatori e 20% di share, i dati attuali non fanno di certo gridare al miracolo. Anche per questo motivo, il programma è stato sposato al sabato sera ed oggi non andrà in onda. Ma cosa verrà trasmesso al posto dello show della Venier e quando è stato “ricollocato”? Un attimo di pazienza e scoprirete tutto quanto.

La Porta dei sogni oggi non va in onda: ecco quando torna lo show di Mara Venier

Per merito di una nota pubblicata dagli uffici Rai, si è venuto a sapere dello spostamento ufficiale. La porta dei sogni condotta da Mara Venier andrà in onda ufficialmente domani, sabato 28 dicembre 2019, sempre nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai. La motivazione effettiva non è spiegata, ma appare più che palese una sorta di esperimento per comprendere se la nuova collocazione possa funzionare meglio della precedente oppure no. “E pensare che io un programma di prima serata non lo volevo fare, ma poi mi hanno proposto uno show nelle mie corde. E ho accettato perché ci sono storie vere, di gente comune” ha dichiarato la conduttrice intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. Poi la Venier ha spiegato il meccanismo del suo show: “Io accoglierò di volta in volta una persona e mi farò raccontare la sua storia, i suoi rimpianti, i suoi desideri di riscatto e rivincita… Dopo di che questa persona salirà i gradini, aprirà la sua porta e da lì, in una sorta di salto spazio-temporale, entrerà nella dimensione del sogno. I sogni verranno realizzati in esterna e si girerà con una troupe con qualità cinematografica. Alcune persone, ma non tutte, poi torneranno in studio e commenteranno assieme a me l’esperienza vissuta”. Al posto de La porta dei sogni stasera verrà trasmesso il film “Abel – il figlio del vento”.

