La Porta Rossa 3/ Anticipazioni 25 gennaio Rai 2: Anna sconvolta da una cosa su Cagliostro

La Porta Rossa 3, anticipazioni terza puntata di mercoledì 25 gennaio 2023: cosa scopre Anna su Cagliostro?

La Porta Rossa 3 arriva alla sua terza puntata con nuove rivelazioni che sconvolgeranno tutti i protagonisti. Nell’appuntamento in onda mercoledì 25 gennaio su Rai 2 vedremo Anna gettarsi di nuovo a capofitto nelle sue indagini, mentre il rapporto tra Vanessa e Cagliostro diventa sempre più complicato. Paoletto, invece, ha scoperto che Stella è incinta e ora deve sapere se il padre del bambino che porta in grembo è il suo oppure di qualcun altro. E’ forse questo il motivo per cui lei si è allontanata? Le anticipazioni sulla terza puntata ci parlano anche di una sorpresa “drammatica e irreversibile”: forse una morte o una nuova verità sul legame tra Vanessa e Cagliostro?

Nel dettaglio, nell’episodio 3×05 vediamo come le indagini di Anna sul blackout assumono una nuova prospettiva dopo quell’inquietante messaggio vocale che è stato inviato in quella notte in cui tutta Trieste è rimasta al buio. Il messaggio incolpava Cagliostro di qualcosa, e ora il magistrato è determinato a scoprire la verità. Tale notizia sconvolge anche Vanessa, e complica il suo rapporto con il commissario-fantasma ancora di più. Filip, intanto, dopo aver troncato la sua storia, si riavvicina al mondo di Vanessa perché si dice preoccupato per le stranezze che le stanno capitando. Infine, Stella è scomparsa nel nulla e Paoletto è determinato a ritrovarla, quindi si affida ad Andrea nella speranza di ottenere informazioni sulla compagna.

La Porta Rossa 3, anticipazioni puntata 25 gennaio 2023: una verità su Stella

Le anticipazioni sull’episodio 3×06 de La Porta Rossa 3 vedono Paoletto sconvolto da una verità che apprende sul conto di Stella, forse legata alla sua gravidanza? Nel frattempo, il commissario è impegnato con la sua squadra nel pedinamento dei criminali responsabili del blackout.

Le sue indagini potrebbero finalmente arrivare a un punto di svolta. Intanto arriva la notte di Halloween, una serata che riserverà molte sorprese per tutti. Una di queste potrebbe rivelarsi drammatica e irreversibile per i nostri protagonisti e cambiare le sorti di alcuni di loro. Cagliostro riuscirà a risolvere il mistero legato alla sua visione di Vanessa? E come saranno i rapporti tra i due? Ma soprattutto, il commissario-fantasma, dopo tanti anni, riuscirà a varcare la Porta Rossa?

