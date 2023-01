La porta rossa 3, spunta la data di inizio /Lino Guanciale e Gabriella Pession, addio

La porta rossa 3 ha inizio a gennaio 2023: le anticipazioni TV

Dopo l’Epifania 2023, torna La porta rossa in TV con la nuova ed ultima serie, che nel cast vede coprire il ruolo di attori protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale. Così come rendono noto le anticipazioni del nuovo numero di TV, Sorrisi & Canzoni, La porta rossa 3 é la nuova ed ultima stagione della fiction in onda su Rai Due, a partire dall’11 gennaio 2023. I due attori si sono riscoperti particolarmente vicini, sul set, tanto da dirsi diventati “molto amici”, nella collaborazione stretta per l’attesa fiction Rai. Nei rispettivi panni della giudice Anna Mayer e il marito, il commissario Leonardo Cagliostro, quindi, i due attori si dicono pronti a intrattenere il pubblico TV con un’alchimia magica tra loro. La trama della fiction? L’uomo è stato ucciso nella prima stagione della fiction, durante un’azione di polizia. Ma non ha mai attraversato la Porta rossa, che conduce all’aldilà, tramutandosi così un fantasma-detective. Un retroscena che testimonia il genere noir della serie tv. La storia riprende, quindi, esattamente tre anni dopo la fine della seconda stagione. E cosa sia accaduto nell’arco dei tre anni summenzionati, ce lo raccontano i diretti interessati attori protagonisti.

«Anna ha affrontato la nascita della loro bimba da sola -dichiara Gabriella Pession- e ha cercato di conciliare il mestiere di magistrato con questa maternità arrivata in un momento difficile».

Lino Guanciale fa sapere: «Cagliostro ha mantenuto la sua promessa, non ha più interferito nella vita di Anna e della loro bambina. Fa una vita da derelitto. Parlerà per la prima volta dopo tre anni solo nel primo episodio. Tutti gli altri personaggi si sono evoluti”. Lo spoiler tv, quindi, prosegue: ” Lui invece è condannato a rimanere congelato in un mondo che non vuole. E questo non lo mette di buonumore…».

Ma come ha vissuto il lutto del marito, Anna? «Le lacrime, il panico e il dolore vivo si sono trasformati in un dolore interiore. Una perdita così cambia il percorso di una vita. Ha accettato questa morte e cerca di rifarsi una vita», aggiunge l’attrice de La porta rossa 3, a cui segue l’intervento del collega attore Lino Guanciale. Lui descrive il ruolo di padre svolto da un fantasma, per la serie “l’essenziale é invisibile agli occhi”: «Da puro spettatore. Non essendoci nessuna possibilità di relazione, subisce la peggiore tortura: è condannato all’estraneità completa rispetto a quello che accade ai suoi cari, che pure continua a seguire e osservare. Ma presto succederà qualcosa che lo riporterà in campo».

Gabriella Pession e Lino Guanciale verso l’addio tv

La porta rossa 3 riserverà ai telespettatori numerosi colpi di scena. Parola data dai due attori, che si preparano a dire addio all’amata fiction Rai, che nel 2023 giunge all’epilogo.

Cosa mancherà ai protagonisti dei rispettivi personaggi interpretati?

Lino anticipa: «Il suo cappotto no, perché me lo hanno dato. E anche il suo completo: è un trofeo che mi sono portato a casa! Invece la sua umanità, che risiede proprio nei suoi limiti e difetti, mi mancherà tanto».

Gabriella conclude: «A me mancheranno i compagni di lavoro. Andare sul set e trovare degli amici è raro e ha reso meno difficile stare lontana da casa».

