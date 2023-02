La Porta Rossa 4 ci sarà?/ La terza stagione chiude le vicende di Cagliostro

La Porta Rossa 4 ci sarà? La terza stagione chiude un cerchio

La Porta Rossa 4 ci sarà? I fan dell’amata fiction di Rai 2, che seguono con passione le indagini del commissario fantasma Leonardo Cagliostro, avranno una brutta notizia: la terza stagione è infatti l’ultima. La quarta puntata, in onda mercoledì 1° febbraio 2023, mette la parola fine alla storia, dando risposte a diversi dubbi e domande che gli spettatori si sono chiesti nel corso della fiction. La Porta Rossa chiude i battenti perché la serie diretta da Carmine Elia è stata concepita per durare tre stagioni: c’è stato un inizio, in cui abbiamo conosciuto i personaggi, una stagione di passaggio, in cui è stato risolto l’omicidio di Cagliostro, e infine una fine, dove tutti i nodi vengono al pettine, svelando la verità sul legame tra il fantasma e la medium Vanessa.

La Porta Rossa 4 quindi non ci sarà e qualche indizio ce lo avevano già fornito gli attori della serie Rai. In un’intervista insieme con Tv Sorrisi e Canzoni, Lino Guanciale e Gabriella Pession avevano dato l’addio alla fortunata fiction. A proposito di cosa gli mancherà di Cagliostro, l’attore aveva affermato: “Il suo cappotto no, perché me lo hanno dato. E anche il suo completo: è un trofeo che mi sono portato a casa! Invece la sua umanità, che risiede proprio nei suoi limiti e difetti, mi mancherà tanto”. La Pession invece aveva dichiarato: “A me mancheranno i compagni di lavoro. Andare sul set e trovare degli amici è raro e ha reso meno difficile stare lontana da casa”.

Perché La Porta Rossa 4 non si farà

La Porta Rossa 4 non si farà, salvo cambiamenti di programma. Per quanto ne sappiamo, la storia del fantasma Cagliostro, incapace di attraversare la Porta Rossa che separa i vivi dai morti, condannandolo quindi a vagare sulla Terra, si è conclusa con la terza stagione. Il finale quindi fornirà al pubblico tutte le risposte e sarà soddisfacente per concludere ogni storia. Come anche Gabriella Pession aveva anticipato in un’intervista con Nuovo TV, “Ogni cosa ha un inizio e una fine”, alludendo al fatto che La Porta Rossa ha un finale già scritto. “Un’evoluzione naturale e perfetta di un racconto che si chiuderà in maniera organica e non stiracchiata”, così continuava l’attrice. La Porta Rossa saluta il suo pubblico, augurando al “fantasma” Lino Guanciale di varcare finalmente quel confine e riposare in pace per l’eternità.

