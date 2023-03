La preda perfetta/ Film di Scott Frank su Rete 4, oggi Sabato 11 marzo

La preda perfetta, film di Rete 4 diretto dal regista Scott Frank

Rete 4 prevede per la prima serata di oggi Sabato 11 marzo la messa in onda del film La preda perfetta alle ore 21:25. La pellicola, in sospeso tra il poliziesco, il noir, il thriller e l’azione, è uscita nelle sale cinematografiche nel 2014 ed è diretto dal regista Scott Frank, che si occupa anche della sceneggiatura. Il soggetto del film è basato sul romanzo del 1992 Un’altra notte a Brooklyn di Lawrence Block e tra i produttori figurano anche Danny DeVito, Stacey Sher e Brian Oliver.

Il cast comprende tra gli altri Boyd Holbrook, Dan Stevens, David Harbour e Liam Neeson nei panni del protagonista Matt Scudder, un personaggio con un precedente cinematografico, in quanto già presente nel film 8 milioni di modi per morire del 1986, scritto da Oliver Stone e diretto da Hal Ashby. Le riprese del film La preda perfetta, titolo originale A Walk Among the Tombstones, hanno avuto luogo nella città di New York, più precisamente a Manhattan presso la New York Public Library e nel quartiere di Washington Heights, nel Queens e infine a Brooklyn presso il Clinton Hill e il Sunset Park. In alcune riprese dello skyline della città, essendo il film ambientato nel 1999, sono state inserite virtualmente le Torri Gemelle.

La preda perfetta, la trama del film

La narrazione del film La preda perfetta è incentrata sulla vita di Matt Scudder, un ex agente della polizia di New York, il quale, dopo aver perso il lavoro a causa della sua dipendenza dall’alcool, svolge il mestiere di investigatore privato, pur non avendo la licenza. I suoi metodi investigativi sono al limite della legalità e un giorno viene ingaggiato da un narcotrafficante di nome Kenny Kristo.

Il losco individuo decide di proporgli un incarico e gli racconta che sua moglie è stata rapita, ma nonostante il pagamento del riscatto richiesto, la donna è stata ugualmente uccisa e smembrata dai suoi rapitori. L’unico desiderio di Kenny Kristo è quello di vendicare la moglie, ma non potendo farlo in autonomia, decide di chiedere l’aiuto di Matt Scudder. L’investigatore, inizialmente molto scettico, decide successivamente di accettare l’incarico, anche se l’indagine si rivela essere molto più complicata del previsto, in quanto, scopre che i criminali che sta cercando sono dei pericolosissimi serial killer, la cui ricerca delle vittime è molto meticolosa e attenta. Matt Scudder deve mettere in gioco tutte le sue abilità al fine di evitare che i criminali possano compiere ulteriori delitti.

