La preda perfetta è un film adrenalinico che ha come protagonista il silver hero Liam Neeson, in questi giorni molto chiacchierato nel gossip

La preda perfetta, film su Rete 4 con Liam Neesosn

Giovedì 31 luglio, in prima serata su Rete 4, sarà trasmesso alle 21:25, La preda perfetta. Si tratta di un film avvincente che intreccia elementi di poliziesco, noir, thriller ed azione, portato sul grande schermo nel 2014 sotto la regia di Scott Frank, che ne ha curato anche la sceneggiatura. La trama prende ispirazione dal romanzo Un’altra notte a Brooklyn, scritto nel 1992 da Lawrence Block, e tra i nomi che compaiono nella produzione ci sono anche Danny DeVito, Stacey Sher e Brian Oliver.

Nel cast troviamo attori del calibro di Boyd Holbrook, Dan Stevens, David Harbour e soprattutto Liam Neeson, che interpreta il protagonista Matt Scudder, un ex poliziotto diventato investigatore privato ( personaggio che aveva già fatto un’apparizione cinematografica nel 1986 nel film 8 milioni di modi per morire, con sceneggiatura firmata da Oliver Stone e regia di Hal Ashby).

La trama del film La preda perfetta: due serial killer

La preda perfetta racconta la storia oscura e tormentata di Matt Scudder, un ex agente della polizia di New York che si è lasciato la divisa alle spalle dopo un tragico episodio legato al suo alcolismo. Con una vita segnata da rimpianti e sensi di colpa, Scudder si reinventa come investigatore privato, anche se opera al di fuori della legalità, privo di una licenza ufficiale e spesso con metodi non convenzionali.

Un giorno viene contattato da Kenny Kristo, un narcotrafficante spietato ma disperato che gli propone un incarico delicato: indagare sull’atroce omicidio della moglie, rapita e brutalmente assassinata nonostante il pagamento del riscatto. Spinto da rabbia e desiderio di vendetta, Kenny vuole che Scudder trovi i responsabili per punirli. All’inizio l’ex poliziotto esita, ma la complessità e la ferocia del crimine lo spingono ad accettare; scopre così che dietro al rapimento si celano due pericolosissimi serial killer, con un modus operandi inquietante.

Le indagini lo portano a muoversi nei sobborghi più oscuri di New York, tra criminalità, corruzione e verità scomode, mettendo a dura prova le sue capacità e la sua integrità. Nel corso del film, Scudder affronterà un viaggio interiore fatto di redenzione e riscatto, cercando di fermare un nuovo crimine prima che si compia, lottando allo stesso tempo contro i suoi demoni e il peso del passato.