La prima volta (di mia figlia)/ Video, su Rai 2 il film di e con Riccardo Rossi

La prima volta (di mia figlia) va in onda su Rai 2 per la seconda serata di oggi, martedì 26 maggio, a partire dalle ore 23:05. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2015 dalle case cinematografiche Rai Cinema e Ascent Film mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Universal pictures. La regia di questo film è stata curata da quello che anche il principale protagonista ossia Riccardo Rossi il quale si è occupato anche nella stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Chiara Barzini e Luca Infascelli. Il montaggio è stato eseguito da Walter Fasano con le musiche della colonna sonora di Gabriele Roberto mentre nel cast sono presenti oltre allo stesso regista anche Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Benedetta Gargari e Bettina Giovannini.

La prima volta (di mia figlia), la trama del film

Ecco la trama de La prima volta (di mia figlia). Nella città di Roma vive un uomo di nome Alberto che svolge con grande dedizione e professionalità il lavoro di medico della mutua. Se la sfera professionale ha saputo dargli enormi soddisfazioni lo stesso non si può dire per quanto concerne l’ambito sentimentale in quanto è separato da oltre 10 anni. Alberto può essere senza dubbio definito un vero e proprio integralista dell’ordine ed in particolare vuole sempre avere il controllo su ogni cosa e che tutti gli oggetti di casa e del proprio studio siano riposti nel luogo ideale scelto da lui. Inoltre concentra tutte le proprie attenzioni e sforzi nei confronti della figlia quindicenne Bianca. La sua mania di ordine lo porta un giorno ad entrare in possesso in maniera accidentale del diario della figlia e decide di sfogliare alcune pagine. La sua attenzione viene catturata da una pagina in cui la figlia scrive della possibilità di avere il proprio primo rapporto sessuale.

Una notizia che lo sconvolge e soprattutto lo spinge a spendersi enormemente per poter contrastare questa situazione o quantomeno di preparare opportunamente la figlia. Non avendo modo e soprattutto il coraggio di parlarne in maniera esplicita, decide di farsi aiutare da una sua collega ginecologa che invita in maniera astuta a cena. Tuttavia i suoi piani vengono compromessi dal fatto che alla cena prendono parte anche il marito della sua collega e Irene che invece opera come psicologa. Durante la cena tutti i vari ospiti inizieranno a parlare della loro prima volta fornendo esperienze e punti di vista più disparati il che creeranno soltanto caos e soprattutto metteranno in difficoltà il povero Alberto che non sa proprio come gestire la situazione con sua figlia. Infatti, dopo questa vicenda il rapporto tra padre e figlia sarà molto trasformato e soprattutto il povero Alberto dovrà ormai prendere atto di come la figlia sia cresciuta e che si appresta a conoscere proprio tutto della vita.

