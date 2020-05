La principessa Charlotte compie 5 anni/ Nelle foto ricorda la Regina Elisabetta

Pubblicità

La Principessa Charlotte compie oggi, sabato 2 maggio, 5 anni. Dopo il fratellino Louis che ha compiuto 2 anni lo scorso 23 aprile festeggiando con mamma Kate Middleton e papà William che gli hanno organizzato una piccola festa con i fratellini, anche la Principessa Charlotte dovrà accontentarsi di spegnere le candeline in famiglia, aprendo i regali in videochiamata con i parenti esattamente come ha fatto pochi giorni fa il fratellino Luis. Sempre più bella, la Principessa Charlotte, nel suo grande giorno, è stata immortalata in una serie di fotografie da mamma Kate che ha fotografato non solo la bellezza della sua bambina, ma anche la sua generosità. Nelle foto pubblicate sulla pagina Instagram della Casa Reale Inglese, infatti, sono state pubblicate alcune foto in cui la piccola prepara dei pacchi da donare alle persone in difficoltà.

Pubblicità

La principessa Charlotte uguale alla Regina Elisabetta

Aria da furbetta e sguardo vispo rendono la Principessa Charlotte amatissima dai sudditi inglesi e non solo. Nel guardare le foto realizzate da mamma Kate, molti utenti di Imstagram hanno notato l’incredibile somiglianza fisica tra la piccola e la Regina Elisabetta. Pur avendo solo cinque anni, nelle uscite pubbliche con i genitori e i fratellini, Charlotte ha già dimostrato di avere un carattere forte e deciso. Per la feste del suo quinto complanno, anche Charlotte dovrà aspettare. Nel frattempo, le foto in cui prepara i pacchi e si reca a consegnarli a chi è in difficoltà con il suo sorriso dolce e rassicurante, hanno già fatto il giro del mondo e conquistato tutti. Se, dunque, nel caso del compleanno di Luis erano stati omaggiati i lavoratori, per il compleanno di Charlotte, la Casa Reale ha deciso di aiutare le persone in difficoltà per il coronavirus e la Principessa ha così conquistato il mondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA