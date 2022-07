La Principessa Sissi/ Su Rai 1 il film con Romy Schneider

La principessa Sissi, film di Rai 1 diretto da Ernst Marischka

La Principessa Sissi verrà trasmesso da Rai 1 nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 luglio, alle ore 14.00. Si tratta di un film romantico di ambientazione storica diretto nel 1955 da Ernst Marischka e interpretato da Romy Schneider, Karlheinz Bohm e Gustav Knuth. Il film ottenne un ottimo successo e furono rapidamente messi in cantiere due seguiti, che narrano le vicende successive della vita di Sissi. Il film ripercorre in modo molto romanzato la vita della duchessa Elisabetta di Baviera, fino al suo matrimonio con l’Imperatore d’Austria.

La pellicola era originariamente destinata alla distribuzione in Austria e in Germania, ma visto il suo grandissimo successo ne fu rapidamente programmata una distribuzione a livello mondiale. Negli anni seguenti vennero realizzati anche due sequel, Sissi – La giovane Imperatrice (1956) e Sissi – Il destino di una Imperatrice (1957), che mettevano in scena gli anni di regno di Sissi in seguito al suo matrimonio con Francesco Giuseppe.

La Principessa Sissi narra la vicenda della duchessa di Baviera Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, diventata celebre col nomignolo di Sissi. Pur essendo, nella realtà come nel film, nota per la sua insofferenza alla disciplina e le regole di corte, Sissi divenne rapidamente uno dei rappresentanti più noti dell’Impero Austro-Ungarico e, per molti, uno dei volti dell’oppressione degli Asburgo. Gli ultimi anni della sua vita furono molto tragici: dopo il suicidio del figlio Rodolfo cominciò a vestirsi sempre di nero e si allontanò sempre di più dagli sfarzosi ambienti della corte viennese. Nel 1898, mentre si trovava in incognito in vacanza a Ginevra fu uccisa da Luigi Lucheni, un anarchico italiano.

La principessa Sissi, la trama del film

Leggiamo la trama de La principessa Sissi. Baviera, 1853. L’Arciduchessa Sofia, madre dell’Imperatore, invita alla corte di Vienna sua sorella, la duchessa Ludovica. La donna vorrebbe infatti far sposare il figlio, Francesco Giuseppe, con la figlia della sorella, Elena. Il motivo del viaggio deve però rimanere segreto, per cui Ludovica decide di portare con loro anche la figlia minore Sissi, in modo che sembri una semplice visita di cortesia fra parenti.

Il fidanzamento fra Francesco Giuseppe ed Elena verrà annunciato in seguito. Sissi è una ragazza amante della natura, che mal tollera l’etichetta di corte e le sue mille regole. Mentre si reca a palazzo per festeggiare il suo compleanno, Francesco Giuseppe incontra per caso Sissi, che non aveva mai visto, e fra i due nasce subito una grande affinità. Sissi non confessa all’Imperatore di essere sua cugina, nè che si trova lì per il suo fidanzamento con sua sorella maggiore.

Francesco Giuseppe però si innamora follemente di lei e rimane molto turbato quando, la sera stessa, scopre la vera identità di Sissi. Durante il ballo ufficiale che dovrebbe sancire il fidanzamento fra Francesco Giuseppe ed Elena il primo dovrebbe consegnare alla ragazza un bouquet, per simboleggiando l’unione fra i due. L’Imperatore però, cogliendo tutti di sorpresa, lo offre a Sissi. L’arciduchessa Sofia, madre dell’Imperatore, si oppone da subito all’unione, visto che giudica Sissi troppo giovane ed informale per diventare addirittura imperatrice, ma Francesco Giuseppe è irremovibile: sposerà la donna che ama.

