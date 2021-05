La principessa Sissi/ Su Rai 3 il film con Romy Schneider (oggi, 28 maggio)

La principessa Sissi andrà in onda oggi, venerdì 28 maggio, nella prima serata di Rai 3 a partire dalle ore 21.20. L’opera è stata girata in Austria e in lingua originale tedesca, regista della pellicola è Ernst Marischka. Interpreti principali sono nomi già noti all’epoca che inoltre a seguito della trilogia hanno raggiunto il successo, in particolare la protagonista Romy Schneider nei panni del personaggio storico Elisabetta di Baviera, che viene detta Sissi, ci sono poi Karlheinz Böhm che interpreta Franz, ovvero Francesco Giuseppe imperatore d’Austria, Magda Schneider, madre di Romy nei panni della mamma di Sissi Duchessa Ludovica di Baviera e Uta Franz la sorella di Sissi.

La principessa Sissi, la trama del film

Il film è ambientato nel 1953, in Austria e si apre con la giovanissima Sissi, figlia della sorella dell’imperatrice, ancora sedicenne. La ragazza ama la natura del suo paese natio Possenhofen, passa molto tempo all’esterno per andare a cavallo e godersi le bellezze che il paesaggio le regala. La madre, la duchessa Elena, riceve una lettera dalla sorella, che la invita a corte in quanto vorrebbe combinare il fidanzamento di suo figlio, l’imperatore Francesco Giuseppe, con Elena, la nipote, detta Nenè nonché figlia maggiore della sorella Ludovica. In occasione del compleanno dell’imperatore, si programma così di far conoscere i due giovani, in modo da mantenere segreto il fidanzamento fino al giorno in cui verrà reso pubblico.

Così la Duchessa Elena decide di portare con sè a Bad Ischl, anche la piccola Sissi perché sembri un viaggio di famiglia. Sissi ne approfitta per andare a pesca, finge di dormire ed esce di nascosto dalla stanza. Incontra così per puro caso il cugino Franz, non gli rivela però la sua vera identità. LO arpiona infatti con la sua canna da pesca così l’imperatore rimasto colpito dalla sua bellezza decide di darle appuntamento per una battuta di caccia il giorno successivo. I due si incontrano e Franz se ne innamora follemente, infatti non accetta di buon cuore la proposta della madre di sposare la cugina Nenè. Difatti la sera del ballo, quando scopre che la donna che incontra e di cui si innamora è Sissi, decide di annunciare il suo fidanzamento con lei regalandole il bouquet di rose e l’anello.

Tutti si accorgono del repentino cambio di programma, tanto che la stessa Arciduchessa Sofia che dapprima cerca di osteggiare il matrimonio dovrà arrendersi all’evidenza ed accettare suo malgrado Sissi. La sorella Nenè invece verrà consolata dalla madre che pur ritenendo Sissi troppo giovane accetta comunque la decisione. Poco tempo dopo, si svolse il matrimonio con tutte le cerimonie e i fasti degni del personaggio dell’epoca.



