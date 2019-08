LA PRINCIPESSA SISSI/ Su Rai 3 trama e cast del film con Romy Schneider (14 agosto)

ERNST MARISCHKA IL REGISTRA DE LA PRINCIPESSA SISSI CANDIDATO ALL’OSCAR NEL 1946

Questa sera su Rai 3 andrà in onda un vero classico del cinema internazionale. A partire dalle 21.20, infatti, sarà trasmesso La principessa Sissi. Si tratta di una pellicola dal genere storico e sentimentale, realizzata in Austria nell’ormai lontano 1955, diretta dal produttore, sceneggiatore e regista austriaco Ernst Marischka. Quest’ultimo ha conseguito una candidatura al Premio Oscar nel 1946 come miglior soggetto per L’eterna armonia e ha diretto tutti e tre i film dedicati a Sissi, oltre a essere stato uno scrittore di grande successo. Nel cast, spicca la presenza dell’interprete austriaca Romy Schneider, affiancata da Karlheinz Böhm, diventato noto grazie a La casa delle tre ragazze, L’occhio che uccide, I quattro cavalieri dell’Apocalisse, Avventura nella fantasia e Il diritto del più forte.

LA PRINCIPESSA SISSI, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si apre con l’apparizione del Granduca di Baviera e delle sue due giovani figlie, Elena e Sissi. La prima sembra destinata a sposare l’Imperatore Francesco Giuseppe, anche se non ne è molto convinta. Sissi, al contempo, preferisce vivere nella natura e all’insegna della totale spensieratezza. La situazione cambia quando l’Imperatore viene colpito dal fascino di Sissi senza sapere che si trattasse proprio di lei, dato che all’età di soli sedici anni non prende parte ad alcun incontro ufficiale. In occasione di un evento dallo sfarzo senza confini, Francesco Giuseppe decide di regalare il bouquet di rose proprio a Sissi anziché a Elena. La giovane, quando viene a sapere del vero motivo dell’incontro, non esita a rinunciare al suo grande amore e lascia l’Imperatore alla sua adorata sorella. La situazione si fa sempre più complicata, dato che l’arciduchessa Sofia cercherà di fare l’impossibile per evitare che il sogno d’amore di Sissi e Francesco Giuseppe non finisca con un lieto fine. Tuttavia, Elena si fidanza con un altro principe e Sissi può felicemente sposarsi con il suo amato. I due sono pronti a viaggiare sul Danubio ed essere condotti in trionfo in un matrimonio memorabile.

