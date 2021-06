La prof: “Dobbiamo isolare quello scimpanzé”/ Frase choc all’alunno nordafricano

“Dobbiamo isolare quello scimpanzé, non dovete parlare con lui“. A pronunciare questa frase, riferita ad un suo alunno di origini nordafricane, è stata la prof di una scuola media di Spoleto. L’insegnante, come riportato da La Repubblica, ha preso di mira un ragazzino, che quel giorno era assente in classe. Sono stati i suoi compagni di classe, adolescenti, a riferire al 13enne, peraltro da sempre residente nella cittadina umbra, le parole pronunciate dalla professoressa. Poi, dopo mesi di silenzio, ieri è arrivato su Facebook lo sfogo del papà del giovane, che ha raccolto decine di commenti di solidarietà per l’accaduto. Contattato da “La Repubblica”, ha raccontato: “Ho aspettato tutto l’anno scolastico che succedesse qualcosa, a fronte del fatto che un ragazzino non andava più a scuola. Ho aspettato che l’istituto prendesse provvedimenti nei confronti di una professoressa e insegnante di sostegno. Ma non è successo niente“.

Il padre del ragazzino definito scimpanzé dalla prof, ha spiegato di non essere rimasto con le mani in mano, presentando anche una querela ai carabinieri all’epoca dei fatti. Da quando però lo scorso ottobre il giovane ha appreso dai compagni le parole della professoressa – ha spiegato l’uomo – “è stato un disastro, mio figlio non voleva più andare a scuola e solo con l’aiuto di uno psicologo è riuscito a riprendere con le lezioni. Anche se lo specialista mi ha detto che era stato fatto un grosso danno: non si sentiva più a suo agio in classe. Poi è arrivata la dad“. L’uomo ha poi commentato: “Si è trattato di un comportamento ignobile, non mi era mai accaduto niente di simile in più di trent’anni in Italia. Mi aspettavo almeno un tentativo di riconciliazione, che l’insegnante si scusasse, ma niente. Non è tollerabile, sopratutto per chi crede nell’etica e nella giustizia. A questo punto sono stato costretto prima a denunciare, poi a raccontare a tutti“.

