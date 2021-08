La profezia di Osama Bin Laden su Joe Biden/ “Porterà Usa alla crisi, non uccidetelo”

Una lettera di Osama Bin Laden ai fedelissimi di Al Qaeda avrebbe impedito l’uccisione di Joe Biden: essa, infatti, secondo quanto riporta Dagospia, conteneva una profezia sull’attuale presidente degli Stati Uniti. “Porterà gli Usa alla crisi, è impreparato”, aveva scritto il leader dei terroristi un anno prima della sua morte. Da lì l’ordine di non assassinarlo.

Il numero uno di Al Qaeda aveva le idee chiare in merito al ruolo che Joe Biden avrebbe potuto avere nelle sorti degli Stati Uniti. Il candidato democratico, nel dettaglio, avrebbe portato il Paese alla rovina. È per questa ragione che Osama Bin Laden avrebbe dunque tentato di favorire la sua elezione, concentrando gli attacchi sull’allora presidente Barack Obama. Non aveva considerato, tuttavia, che sulla poltrona si sarebbe insidiato prima Donald Trump.

La profezia di Osama Bin Laden su Joe Biden: la lettera ritrovata

La lettera contenente la profezia di Osama Bin Laden su Joe Biden e il futuro degli Stati Uniti è stata ritrovata insieme ad altri documenti nel complesso di Abbottabbad, in Pakistan, dove il leader di Al Qaeda è stato ucciso il 2 maggio 2011. Il contenuto, tuttavia, è stato reso pubblico soltanto l’anno successivo. Ben 48 pagine indirizzate a“Shaykh Mahmud’, ovvero il terrorista Atiyah Abd al-Rahman.

Ad un decennio di distanza alcune parole della missiva ai fedelissimi del terrorismo trovano un nuovo significato. La ritirata delle truppe americane dall’Afghanistan – rimasto tra le mani dei talebani – potrebbe infatti realmente avere avuto un ruolo importante nelle sorti degli Usa. Osama Bin Laden, oltre a vietare esplicitamente attacchi nei confronti dell’attuale presidente, esprimeva infatti anche il desiderio di creare due squadre d’assalto (una proprio nel Paese dell’Asia meridionale oggi teatro del terrore, l’altra in Pakistan) al fine di attaccare l’allora presidente Barack Obama – definito “il capo degli infedeli” – in caso di visita. “Ucciderlo farà assumere automaticamente a Biden la presidenza per il resto del mandato, come è la norma laggiù. Biden è totalmente impreparato per quel posto, che porterà gli Stati Uniti in una crisi”, scriveva il leader di Al Qaeda nella lettera.

