La promessa/ Anticipazioni 1 marzo 2024: Jana scoppia in lacrime, è tutto finito con Manuel?

La promessa, dove eravamo rimasti: Maria annuncia il fidanzamento con Salvador

La promessa torna in onda oggi pomeriggio, come sempre alle ore 16.40, su Canale 5. Nella puntata di ieri Salvador ha chiesto a Maria di sposarla, nel timore che lei potesse abbandonarlo. Intanto Jana si è recata da Maria per confessare all’amica quanto visto in salotto, in quella notte, tra Lorenzo ed Elisa. L’occasione dell’incontro tra le due amiche è importante per Maria, la quale ne approfitta per annunciare a lei e al resto dei suoi colleghi la bella notizia del fidanzamento con Salvador, in forma ufficiale.

Intanto nell’appartamento si respira aria di gioia per la lieta notizia annunciata da Romulo: Jimena è incinta, Manuel diventerà presto papà, ma con la donna che non ama. Tutti hanno accolto la notizia con grande contentezza, tranne Jana, segretamente innamorata di lui. Sarà davvero la fine della loro storia d’amore?

Anticipazioni La promessa, 1 marzo 2024: Jana disperata per Manuel

Oggi, venerdì 1 marzo 2024, va in onda una nuova puntata de La promessa. Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, la lieta notizia che Jimena è incinta ha fatto il giro della tenuta. Tutti sono contenti, ma Manuel è assalito dai dubbi e dai tormenti: non è lei la donna che ama, ma Jana. La cameriera crollerà in lacrime dopo aver scoperto la notizia, ma non potrà confidarsi con nessuno sul motivo della sua tristezza, ovvero che l’uomo che ama diventerà papà.

Inoltre, Beatriz continua a voler mettere i bastoni tra le ruote a Martina, dopo aver scoperto che c’è del tenero tra lei e il cugino di Catalina. Beatriz opterà per una strategia malefica, cercando di corteggiare e sedurre Curro e scatenando l’ira di Martina. Intanto Simona e Candela hanno trovato un nuovo insegnante, Don Carlos, che tuttavia Simona conosce molto bene. I due cercano di tenere nascosto il segreto che li riguarda e, per rimanere da soli a parlare, la cuoca convincerà Candela a lasciare l’aula durante una pausa.

