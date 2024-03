La Promessa/ Anticipazioni 12 marzo 2024: Catalina comincia a cedere alle lusinghe di Lorenzo e…

Anticipazioni La promessa puntata 12 marzo 2024

Nella puntata di oggi de La Promessa, martedì 12 marzo, Lorenzo continuerà a lusingare Catalina, per ingraziarsi i favori della marchesina. Il conte, infatti, ha un piano ben preciso in mente: cercare di avvicinarsi quanto più possibile a lei per poter gestire al meglio gli affari della tenuta di Don Alonso.

Il patrigno di Curro sa perfettamente che il marchese si fida molto del giudizio di sua figlia, dunque, conquistare la sua fiducia lo avvantaggerebbe moltissimo. Con questo intento Lorenzo ritrova la spilla della madre di Catalina, che Cruz aveva rubato. Il conte la restituisce alla marchesina che si dimostra felicissima e stupida del suo gesto. Riuscirà nel suo intento?

La promessa, anticipazioni del 12 marzo 2024: cosa succede oggi?

Nella puntata odierna, Catalina comincia a cedere alle lusinghe di Lorenzo al quale comincia ad affidare alcune pratiche burocratiche della tenuta, in sua assenza. Il conte vuole guadagnare la totale fiducia della marchesina per poter acquisire maggiore potere sugli affari della tenuta.

Per poter riuscire nel suo intento, Lorenzo attua un piano piuttosto elaborato. Il conte deciderà di recuperare a Catalina la spilla della madre che Cruz aveva rubato, vendendola ad una nobildonna. La marchesina non poteva ricomprarla per non incorrere in scandali e aveva, dunque, rinunciato all’importante cimelio. Lorenzo riporterà il gioiello alla donna e questo non farà che aumentare le possibile di attuare i suoi intenti verso la tenuta.

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nella precedente puntata, Maria e Salvador hanno deciso di sposarsi ma i loro colleghi sono molto preoccupati per questa decisione. L’ex soldato ha, infatti, cambiato idea diverse volte su di lei e non sembra pronto ad affrontare un passo così importante come il matrimonio. Inoltre, il terrore di quanto avvenuto in guerra lo tormenta ancora.

A cercare di far ragionare la coppia ci pensa Lope, che rischierà così di perdere la loro amicizia. Il cuoco è felice per loro, ma d’altro canto ha assistito al dolore di Fernandez nel momento in cui Salvador è partito. Inoltre, il matrimonio non sembra essere una buona idea anche per il cambiamento repentino che l’ex soldato ha avuto nei confronti di Maria che aveva precedentemente rifiutato. Cosa deciderà di fare la coppia?

