La promessa/ Anticipazioni 13 settembre 2023: Jana confessa tutta la verità a Pia

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 13 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 13 settembre, ci svelano che per Pia e Jana è tempo di confidenze. La loro amicizia si intensifica sempre di più. A tal punto che Pía confessa a Jana tutta la verità sulla sua relazione con il barone. In più, finisce per confermare di essere ancora incinta e, soprattutto, le fa conoscere l’identità del padre del bambino che aspetta. Jana si sente abbastanza sicura da confessare a Pia il vero motivo del suo arrivo a palazzo, ossia indagare su chi sia l’assassino di sua madre, ex domestica. Inoltre le fa capire di essere assolutamente convinta che Curro sia in realtà il suo fratellino Marcos.

Manuel ha una conversazione molto sincera ed emozionante con Jimena. Il giovane ha creduto a malapena alle bugie della giovane. Nonostante tutto, crede di essere davvero innamorato di lei, quindi non esita a baciarla appassionatamente.

La promessa, anticipazioni del 13 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che la figlia maggiore di Alonso è diventata un elemento chiave nelle indagini che si stanno svolgendo a palazzo. La ragazza contatta tramite una telefonata la diocesi di León. In questo modo conferma che Candela e Simona hanno ragione. In diocesi non hanno prove dell’esistenza di padre Camilo. Cruz è sempre più consapevole che Jana rappresenta un pericolo per tutti i suoi piani, ma anche per quelli che Jimena ha architettato per il suo futuro con Manuel.

Così, la marchesa ha chiesto a Gregorio di monitorare i movimenti di Jana per trovare un motivo per licenziarla. In caso contrario, avrà la sua benedizione per far sì che venga cacciata. La presenza di Lorenzo è riuscita a modificare la vita quotidiana di tutti mentre il capitano Mata appare sempre più vicino a suo figlio. Mentre giocano a calcio in giardino, il giovane si infortuna e Jana ne approfitta per avvicinarlo nuovamente. È allora che scopre di essere maltrattato dal suo stesso padre. Catalina ha notizie sulla spilla dei marchesi. Non solo l’ha trovata, ma conosce anche chi l’ha fatta sparire.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, si scopre cos’è realmente successo al barone, che non è morto accidentalmente come tutti sospettano. Giorni prima, l’uomo aveva tentato di violentare Teresa e Pia, per difendere l’amica, aveva finito per ucciderlo involontariamente. Sul luogo del delitto sono accorse anche Jana e Maria, che hanno aiutato le due a sbarazzarsi del corpo e a farlo sembrare un banale incidente stradale. Intanto proseguono le indagini sulla spilla rubata, e la presenza di Gregorio incute timore tra la servitù.











