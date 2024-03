La Promessa/ Anticipazioni 14 marzo 2024: Simona teme che il suo segreto venga alla luce

Anticipazioni La promessa puntata 14 marzo 2024

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, giovedì 14 marzo, Simona teme che Candela si sia innamorata del loro insegnante, Don Carlos. La cameriera non ha nessuna voglia di rivelare il suo segreto alla collega, per questo cercherà di allontanarla dal docente il più possibile.

Simona eviterà in tutti i modi che la sua amica Candela passi del tempo insieme a Don Carlos. Non vuole che lei venga a sapere il suo segreto, teme che questo possa cambiare il loro rapporto. L’insegnante, d’altro canto ha dato la sua parole che non avrebbe rivelato a nessuno il segreto: riuscirà a mantenere la sua promessa?

La promessa, anticipazioni del 14 marzo 2024: cosa succede oggi?

Simona e Candela avevano a lungo indagato su Don Carlos: l’insegnante prendeva molto di più di quanto loro gli dessero per i suoi oneri, qualcuno doveva passargli del denaro sotto banco, ma chi poteva essere? Le cuoche, grazie a Pia, hanno scoperto che è Don Romulo il misterioso benefattore. L’uomo voleva solo che le due domestiche avessero il trattamento migliore.

I problemi alla tenuta, però, non finiscono qui. Simona e Don Carlos si conoscono da molto prima che lui arrivasse nella dimora. La domestica teme che Candela si sia innamorata dell’insegnante e che possa scoprire il suo segreto. Per questo farà di tutto per allontanarli. Simona non vuole che la sua amica venga a sapere che l’insegnante scrive le lettere che lei finge provengano dai figli. In realtà, la cuoca ha fatto allevare i suoi bambini da una cugina, per allontanarli dal padre, l’assassino del marito di Candela. La domestica ha taciuto la verità per proteggere la sua amica e non vuole che lei scopra il suo sacrificio.

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nelle precedenti puntate, Catalina comincia a cedere alle lusinghe di Lorenzo al quale comincia ad affidare alcune pratiche burocratiche della tenuta, in sua assenza. Il conte vuole guadagnare la totale fiducia della marchesina per poter acquisire maggiore potere sugli affari della tenuta.

Per poter riuscire nel suo intento, Lorenzo attua un piano piuttosto elaborato. Il conte deciderà di recuperare a Catalina la spilla della madre che Cruz aveva rubato, vendendola ad una nobildonna. La marchesina non poteva ricomprarla per non incorrere in scandali e aveva, dunque, rinunciato all’importante cimelio. Lorenzo riporterà il gioiello alla donna e questo non farà che aumentare le possibile di attuare i suoi intenti verso la tenuta.

