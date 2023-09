La promessa/ Anticipazioni 14 settembre 2023: Jana si avvicina sempre di più a Curro

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 14 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 14 settembre, ci svelano che Jana ha scoperto che Curro viene maltrattato dal capitano Mata, suo padre. Pertanto, non ci mette molto ad avvicinarsi a lui per cercare di offrirgli tutto il suo sostegno. Jana lo aiuta a rimettersi in sesto dopo essersi lussato una spalla, ma si rende conto che Curro ha anche altre ferite sulla schiena. Lui giustifica dicendo di essersele fatte in seguito alla presunta partita di tennis con suo padre. Ma non è quella la verità. Intanto Lorenzo è ancora nel palazzo. Anche se Cruz cerca in tutti i modi di convincerlo ad andarsene una volta per tutte, la verità è che le cose si stanno complicando per lui in questo momento.

Catalina non ha esitato a informare Alonso che tutti i suoi sospetti su padre Camilo sono veri. E sta diventando sempre più chiaro che è un impostore. Jimena racconta a Jana che sta alterando i ricordi di Manuel con falsi racconti.

La promessa, anticipazioni del 14 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che la gravidanza di Pia comincia, a poco a poco, a diventare più evidente. La governante è stata costretta a chiedere aiuto a Candela per cercare di nasconderlo il più possibile. Non sarà facile continuare con questa farsa e Pia rischia di essere scoperta, prima o poi. Nel frattempo, Gregorio non lascia sola Simona neanche un attimo, e cerca di infastidirla il più possibile. Come? Si mette a modificare il menu all’ultimo minuto per farla impazzire. Successivamente la umilia buttando via tutto il cibo che aveva preparato.

Catalina, dal canto suo, è disposta a cercare lo strozzino che ha venduto il gioiello all’antiquario di Villaquino. Mauro, per proteggerla, la convince ad andare. Jana riesce a portare in salvo i progetti di Manuel prima che il suo hanger venga distrutto.

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, si scopre cos’è realmente successo al barone, che non è morto accidentalmente come tutti sospettano. Giorni prima, l’uomo aveva tentato di violentare Teresa e Pia, per difendere l’amica, aveva finito per ucciderlo involontariamente. Sul luogo del delitto sono accorse anche Jana e Maria, che hanno aiutato le due a sbarazzarsi del corpo e a farlo sembrare un banale incidente stradale. Nel presente, Pia confida a Jana di essere ancora incinta, mentre quest’ultima le rivela il vero motivo del suo arrivo a palazzo, ossia indagare su chi sia l’assassino di sua madre, ex domestica. Inoltre le fa capire di essere assolutamente convinta che Curro sia in realtà il suo fratellino Marcos.

