La promessa/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Gregorio terrorizza tutti

La promessa, anticipazioni puntata in onda il 18 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni de La promessa, in onda oggi 18 settembre, ci svelano che Catalina ha ormai scoperto che fine ha fatto l’amata spilla di sua madre. Un usuraio l’ha venduta a un negoziante di antiquariato e ora la ragazza è determinata a fare il possibile per riprendersela. In che modo? Affrontando il diretto interessato! Martina scopre le intenzioni della cugina e cerca di evitare che si metta nei guai. Per questo motivo chiede l’aiuto di Mario per intervenire prima che sia troppo tardi. Insieme al ragazzo, Martina riesce a convincere la Lujan a lasciare che sia il cameriere a occuparsi di questa faccenda. In questo modo, i due impediscono alla marchesina di correre in evidenti pericoli che possano mettere a rischio la sua vita.

Intanto Don Gregorio continua a comportarsi in modo spietato con la servitù. In particolare, il perfido maggiordomo ha preso di mira Simona e Candela, facendole impazzire. Gregorio cambia improvvisamente il menu per il pranzo: dopo aver buttato il pasto preparato con cura e pazienza dalle cuoche, l’uomo intima loro di preparare qualcos’altro mettendole in soggezione.

La promessa, anticipazioni del 18 settembre 2023: cosa succede oggi?

Le altre anticipazioni de La promessa di oggi ci dicono inoltre che Catalina racconta a suo padre tutto ciò che ha scoperto su Don Camilo. Quell’uomo è un impostore, una spia che è stata mandata a La Promessa. Ma chi? E a quale scopo? Si scopre che i dubbi della ragazza sono fondati. Alonso chiama il sergente Funes. Decidono di interrogare il falso prete per scoprire chi lo ha mandato, ma don Camilo non si lascerà catturare così facilmente. L’impostore, infatti, reagisce minacciandoli; Camilo imbavaglia Alonso e Conrado e punta la pistola contro chiunque si metta sulla sua strada. Le cose rischiano di finire davvero in modo tragico…

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti de La promessa, si scopre cos’è realmente successo al barone, che non è morto accidentalmente come tutti sospettano. L’uomo è stato ucciso accidentalmente da Pia, che ha agito per difendere Teresa da un tentativo di violenza da parte del barone. Jana e Maria hanno poi aiutato le due a simulare un incidente per giustificare la morte del loro padrone. Jana scopre che Manuel viene maltrattato dal padre, mentre capisce che Jimena sta alterando i ricordi del ragazzo facendogli credere che in passato avevano una relazione. Jana cerca quindi di far ricordare al giovane la sua passione per il volo. Salvador è stato catturato dai soldati in battaglia, ma Maria è all’oscuro di tutto.











