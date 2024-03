La Promessa/ Anticipazioni 19 marzo 2024: Catalina comincia a sospettare di Don Lorenzo?

Anticipazioni La promessa puntata 19 marzo 2024

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, martedì 19 marzo, Jana mette in guardia Catalina da Don Lorenzo. La marchesina, infatti, sembra caduta nelle grinfie del Conte ma non del tutto. Fidandosi della cameriera verso cui ripone la massima fiducia, ribalterà completamente la situazione.

Lorenzo chiede a Catalina di poter andare in banca al posto suo, ma lei rifiuta proprio dopo che Jana le ha messo la pulce nell’orecchio. Il piano del nobile per il pieno controllo della tenuta sta andando in fumo? Il vento sta cambiando ma…

La promessa, anticipazioni del 19 marzo 2024: cosa succede oggi?

Nella puntata di oggi, Curro ha messo in chiaro a Don Lorenzo di essere a conoscenza della relazione con Elisa. Proprio lui interverrà contro il patrigno per difendere Jana, impaurito dal fatto che possa farle del male. Curro e Jana sono consapevoli che il nobile trami qualcosa, ma non hanno le prove per inchiodarlo.

I due cercano di mettere in guardia Catalina, possibile preda di Don Lorenzo. La marchesina, inizialmente, non sembra voler ascoltare la cameriera e la interrompe subito. Le parole di Jana, però, hanno comunque avuto il loro effetto anche se non nell’immediato. Infatti, quando il nobile le propone di andare in banca al posto suo, la marchesina rifiuta. Che cominci a sospettare del Conte?

La promessa anticipazioni: dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente, Jana è in pericolo. Don Lorenzo è a conoscenza sia lei la “guardona” che lo ha visto amoreggiare con Elisa. Curro mette in guardia la cameriera di prestare la massima attenzione: il nobile, infatti, è un uomo spietato e farebbe di tutto per metterla a tacere.

Jana sa benissimo di non avere difese contro il conto che esercita il suo potere nella tenuta incontrastato. Per questo motivo Curro, per proteggerla, è costretto ad intervenire. Il giovane ha capito che la cameriera è il bersaglio di Don Lorenzo e decide così di affrontare il suo patrigno fingendo di essere lui la persona che cerca, ovvero colui che lo ha visto amoreggiare con la baronessa. Il nobile, infatti, sta attuando la strategia per spedire in clinica la marchese e assumere il totale potere nella tenuta. Jana e Curro, però, rappresentano per lui gli unici ostacoli da superare per mettere in atto il suo piano!

