La Promessa/ Anticipazioni 1e 2 aprile 2024: Beatriz viene cacciata dalla tenuta ma giura vendetta!

Nelle anticipazioni della puntata di oggi de La Promessa, lunedì e martedì 1 e 2 aprile, il focus è su Manuel che rinuncia alla Coppa Herzog Staackman a causa di un colpo alla testa che Jimena, in realtà, si è inflitta da sola. Martina riuscirà a convincere lo zio che Beatriz è pazza.

Nel frattempo, il maestro si presenta alla cena con Simona e Candela. Quest’ultima, innamorata di lui, riserverà non poche attenzioni a Don Carlos. Questo non piacerà alla cuoca che cercherà di cacciare l’insegnante dalla villa: ci riuscirà? Beatriz accetta di andare via dalla tenuta ma giurerà vendetta a Pia. Jana, invece, deciderà di dire tutta la verità a Curro sul loro vero legame…

La promessa, anticipazioni dell’1 e 2 aprile: Beatriz lascia la tenuta

Manuel è costretto a rinunciare alla proposta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman. Jimena finge di aver avuto un colpo alla testa che, in verità, si procura da sola per tenere sotto scacco suo marito. Martina, invece, riesce a convincere suo zio che Beatriz è squilibrata.

Sempre secondo le anticipazioni de La Promessa il marchese le crede e caccia la ragazza dalla tenuta che accetta di andarsene ma giura vendetta. Simona cerca di mandare via Don Carlos dalla villa, in quanto timorosa che l’insegnante riveli il suo segreto a Candela. La cuoca cerca di ostacolare in tutti i modi la loro relazione e fa promettere a Orengo di non avallare le avances della cameriera. Salvador e Lope litigano; quest’ultimo confessa all’amico di essere innamorato di Maria. Don Lorenzo torna alla tenuta e affronta una lite con Elisa. Nel frattempo Jana, dopo aver trascorso del tempo nella casa in cui ha passato l’ultimo periodo insieme a sua madre e suo fratello, decide di dire la verità a Curro: lei è sua sorella, e la persona che ama è Marcos.

La promessa: dove eravamo rimasti nelle puntate precedenti?

Nelle precedenti puntate della soap La promessa, Jimena ha messo contro Manuel e Jana; tra i due amanti scoppia una lite feroce. La cameriera, infatti, si è accorta che la marchesina finge di stare male e lo ha riferito al Lujàn che, preso da altri problemi, non ha voluto credere alla sua amata.

Sempre secondo le anticipazioni de La Promessa Manuel ha reagito molto male, urlando e infuriandosi con lei ma ben presto si accorge di aver esagerato e chiede scusa a Jana. Il marchese comincia a pensare che la cameriera abbia ragione e che la moglie finga di stare male; dopotutto Jimena ha dato spesso prova di essere una manipolatrice. La gravidanza della marchesina, inoltre, gli è costato un’altra grande rinuncia. Manuel vorrebbe partecipare alla Coppa Herzog Staackman, competizione che sogna da sempre, ma non può a causa della moglie.

