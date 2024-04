La Promessa/ Anticipazioni 2 e 3 aprile 2024: Cruz torna alla tenuta ed Elisa…

Nelle anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda martedì e mercoledì 2 e 3 aprile, il focus è su Manuel che continua a far rinunce a causa della moglie Jimena. Nel frattempo, Martina riuscirà a convincere lo zio a cacciare Beatriz dalla villa.

Simona, invece, cerca di allontanare Don Carlos dalla tenuta perchè tema possa rivelare il suo segreto a Candela. La cuoca chiede all’insegnante di stare lontano dalla sua amica. Jana decide di rivelare a Curro che lei è sua sorella, mentre Salvador e Lope litigano; quest’ultimo rivela di essere innamorato di Maria. Alla tenuta Cruz torna inaspettatamente provocando la rabbia di Elisa che si sfogherà con Don Lorenzo…

La promessa, anticipazioni del 2 aprile: Jana dice la verità a Curro

Manuel è costretto a rinunciare alla proposta di Don Pedro di partecipare alla Coppa Herzog Staackman. Jimena finge di aver avuto un colpo alla testa che, in verità, si procura da sola per tenere sotto scacco suo marito. Martina, invece, riesce a convincere suo zio che Beatriz è squilibrata.

Sempre secondo le anticipazioni de La Promessa il marchese le crede e caccia la ragazza dalla tenuta che accetta di andarsene ma giura vendetta. Simona cerca di mandare via Don Carlos dalla villa, in quanto timorosa che l’insegnante riveli il suo segreto a Candela. La cuoca cerca di ostacolare in tutti i modi la loro relazione e fa promettere a Orengo di non avallare le avances della cameriera. Salvador e Lope litigano; quest’ultimo confessa all’amico di essere innamorato di Maria. Don Lorenzo torna alla tenuta e affronta una lite con Elisa. Nel frattempo Jana, dopo aver trascorso del tempo nella casa in cui ha passato l’ultimo periodo insieme a sua madre e suo fratello, decide di dire la verità a Curro: lei è sua sorella, e la persona che ama è Marcos.

La promessa, anticipazioni del 3 aprile

Nella tenuta la situazione sta per cambiare totalmente. Cruz torna inaspettatamente e questo manderà su tutte le furie Elisa. Proprio lei, complice di Don Lorenzo, ha mandato in clinica la marchesa per poter prendere in mano il potere nella villa. La Baronessa si infurierà perchè non interpellata e avvisata del ritorno di Cruz. La donna preoccupata e arrabbiata decide di sfogarsi con Lorenzo e…











